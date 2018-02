Me curé en el Hospital: relatos de pacientes en primera persona

La salud pública de la ciudad atraviesa otro año complejo por el aumento de la demanda, la reducción de programas de nacionales o su reemplazo por otros de tipo provincial, las obras sociales cortadas y las persistentes derivaciones de efectores privados de paciente con cuadros complejos.

Sin embargo, el Hospital Centenario Gualeguaychú, mantiene sus servicios, incrementa coberturas, pone en marcha herramientas tecnológicas innovadoras como la Historia Clínica y la Receta Farmacéutica digital, mientras prosigue con la capacitación y formación constante de sus profesionales.

El desafío de dar la mejor respuesta posible es diario, hora a hora, sin importar feriados o fines de semana. Lamentablemente, a veces, esos esfuerzos no son suficientes. Pero en la mayoría de las asistencias, esa dedicación y cuidado de la salud del otro se convierten en devoluciones de gratitud de nuestros pacientes.

Francisco, una vida por delante

Toto, como le llaman al pequeño Francisco en casa de los Muñoz, es un chico de sólo siete años con el carnaval corriendo por sus venas y que ingresará a segundo grado en apenas unos días. Pero en la primera semana de febrero, debió ser intervenido de urgencia en el nosocomio por una apendicitis.

Su mamá, Elisa Peverelli, contó que “consultamos por un dolor fuerte de estómago de Francisco y los médicos, que lo atienden muy bien, le diagnostican apendicitis. Como tenemos de obra social a IOSPER, fuimos a consultar a otros dos médicos de una clínica privada para que lo operen. Pero nos dijeron que no podían formar el equipo del quirófano por falta de anestesistas pediátricos”.

Regresaron al hospital en búsqueda de soluciones y un día después, Francisco, empezaba a recuperarse en pediatría.

Elisa resaltó en un posteo de la red social Facebook el trato en el efector público: “Es lindo reconocer y agradecer lo que es bueno. Hace unos días, operaron a nuestro hijo Francisco de apendicitis en el hospital Centenario de Gualeguaychú. Y no nos quedan más que palabras de agradecimiento a esta gran institución y profesionales que tiene nuestra ciudad”.

Más adelante le pone nombre y rostros a ese agradecimiento: “Gracias a los doctores Marcos y Dante Taffarel; al Dr. Frosch que hizo la ecografía con sobre turno, al Dr. Benetti, Dr. Carraza y al equipo de cirugía con los doctores Juan Boari y Ascencio Altuna, que nos atendieron de forma muy humana, a pesar de estar pasando por un momento triste”.

Elisa también destacó “en la Guardia, el quirófano o el servicio de Pediatría la atención fue muy buena porque cuidaron y contuvieron, en todo momento, a Toto. Para nosotros, como padres, fue una experiencia de nervios y angustia, pero que con personas así nos sentimos tranquilos. Gracias a toda la gente que se preocupó y a la familia. De corazón estamos muy agradecidos con la salud pública de nuestro hospital y vamos a seguir con las curaciones dentro de la atención hospitalaria”.

Para cerrar su mensaje en Facebook brindó la mejor noticia que aspira a dar un centro de salud: “Toto está muy bien y en casa. Familia de Francisco Muñoz Peverelli”.

Rocío, solidaridad a flor de piel

“Tengo 23 años y me operaron de urgencia el sábado 3 porque tenía piedras en un conducto del hígado”, cuenta Rocío Iperí luego de atender a las clientas tempraneras de su pollería de la calle Clavarino y Smith, en el barrio Luz y Fuerza.

Está muy bien de salud, es dinámica y antes de terminar la charla ya se dirige a un sector contiguo para seguir empanando milanesas, cortando pechugas y otros productos que venderá durante el día.

“Todo empezó un lunes cuando me descompuse, fui al Sanatorio San Lucas porque tengo como obra social OSECAC. No me atendían en San Lucas y me fui al Hospital, quedé internada hasta el sábado que me operaron de emergencia”, relató.

“El doctor Caraballo estaba de vacaciones, lo convocaron y vino especialmente a operarme ya que me adelantaron la cirugía del lunes al sábado. Ahora estoy perfecta”, narró.

Rocío también valora que, a pesar de ser un fin de semana cruzado por emergencias policiales y con profesionales que no tenían descanso en el sector de intervenciones, “la atención en el Hospital fue muy buena y dentro del quirófano fue excelente todo el equipo, desde la asistente hasta el anestesista y los cirujanos. Fue de sorpresa que me decidieron operar y, sólo dos días después, me dieron el alta”, dice feliz Rocío.

Como cada mañana, Rocío tiene su sonrisa en los labios sea para un buen día, un gracias o para entregarle una vianda a una niña de seis años que le pregunta: -¿tendrá algo para el almuerzo, dice mamá? Roció no duda, busca en su heladera aquella bolsa y se la entrega, pero antes la despide con su sonrisa y un hasta mañana, consciente que se es solidario cada día.

El Director del Hospital Centenario, Dr. Hugo Gorla, resaltó que “el efector público está concebido y, ese es nuestro norte, como una necesidad para la población en todos los niveles de atención, polivalente, de cuidados progresivos y respondiendo al contexto sanitario-social-psicológico vigente”.

Al delinear e implementar un plan a largo plazo “se puso al Hospital Centenario en el centro de la escena del proceso de buscar soluciones concretas y eficaces para paliar las inequidades, las exclusiones tan reiteradas en la medicina privada. Así el único que trabaja para dar accesibilidad a todos por igual es el hospital, por eso, se erige como el efector más importante de la ciudad y la región, dando las respuestas que corresponderían a otros ámbitos del sistema de salud”, concluyó Gorla.