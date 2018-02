Finalizó la fiesta más importante de Urdinarrain

Organizado por las Cooperadoras escolares, concluyó la edición número 27 de la Fiesta Provincial de Caballo. Todas las noches contaron con más público que el año anterior y el día previo al cierre hubo un imponente desfile.

Con un cielo amenazante, brillaba la última luna de la 27 edición de la Fiesta Provincial del Caballo, finalmente un chaparrón corrió a todos y la actividad concluyó este domingo con entrada libre y gratuita ante un marco espectacular.

Según los organizadores “todas las noches contaron con más público que el año pasado”. Miércoles y jueves con mucho acompañamiento local y de la zona, el viernes el predio se mostraba con mucha gente en cada rincón y ayer se aguardaba una multitud, aunque durante toda la tarde se estuvo mirando el cielo encapotado, que al final jugó una mala pasada y se tendrá que evaluar los próximos días que pérdidas ocasionó.

A diferencia de lo ocurrido en 2017, este año no contó con aportes de la provincia y nación, tal vez por ello no hubo presencia de funcionarios. Recordemos que el año pasado estuvo el entonces ministro de Turismo de la provincia, Adrián Fuertes, y el Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, entre otros. El que sí estuvo fue Milton Pino, el conductor de “Alma Gaucha” quien fue rápidamente identificado por la gente en las tribunas, que le pedían fotos o que los entreviste. Alma Gaucha es un reconocido programa de TV que se enfoca en la cultura, no sólo en lo musical, si no en las costumbres camperas, los trabajos de la gente de campo, los artesanos, haciendo populares a artistas desconocidos.

Además hubo transmisiones en vivo, como la de TV5 y la llegada de medios destacados como Canal 9, Diario UNO, Aire Libre y otros de la zona. También de Villaguay, Paraná y Buenos Aires.

El jueves fue la elección de la representante de Asociación de Cooperadores Escolares De Urdinarrain, que anoche competiría con las de las agrupaciones tradicionalistas. Luz Belén Mohr, representando a la escuela 25 Caseros, fue la elegida por el jurado como la flor del pago de A.C.E.D.U.

Esa noche también hubo carreras de riendas, siendo Joaquín Gareis el ganador en Riendas Mayores y Milton García en Menores.

El desfile

Ayer fueron 141 las agrupaciones tradicionalistas, algunas llegaban por primera vez. Si bien la mayoría fueron entrerrianos, también llegaron a la ciudad de Corrientes y de Buenos Aires. También hubo carros y siete entabladas, que según adelantaba a LA REGIÓN Gustavo Raisic totalizarían “más de 1500 caballos” recorriendo las calles de la ciudad.

Una de las novedades de este 2018 fue la travesía que unió Hernández con Urdinarrain. Tal cual adelantamos la edición pasada, Jorge Martínez, su hijo y una enfermera jubilada recorrieron los 140 kilómetros a caballo, lo que sin dudas significó una experiencia única que piensa repetir en 2019.

Los visitantes, no solo pudieron disfrutar de asado en todas sus variedades, tortas fritas y gastronomía en general –se vendió muchísimo-. Hubo 80 stands de los más diversos, incluso DANCA presentó una mini panadería en la que horneaban en el momento.

La mala

Lamentablemente, cuando todo se presentaba para una gran noche, un intenso chaparrón aguo la jornada que genera mayores ingresos. La actividad se pospuso para este domingo con entrada libre y gratuita, lo que fue un acierto por la multitud que acompañó, pero seguramente habrá generado mella en la parte económica. No se hizo la elección de la reina pero las demás actividades se pudieron llevar a cabo.

El premio mayor fue para un vecino de Urdinarrain

El bono contribución que ponía en juego 350 mil pesos en premio se sorteo el viernes y “Marquitos” Vallenari se llevó el premio mayor con el 6936. De esta manera se hizo acreedor a una Orden de Compra por 250 mil pesos. Con el 3286, Juana Naeff (Buenos Aires) ganó una Orden de compra por 60 mil y con el 1081, Victoria Hildt (Urdinarrain) el tercer premio de 40 mil.

Por el desfile, las competencias, los bailes y artistas, stands, payadores y los visitantes que llegan desde campos y ciudades para participar, sin dudas que la Fiesta Provincial del Caballo es mucho más que un campo de jineteadas, aunque esto sea uno de sus grandes atractivos.