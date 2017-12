Feria con artesanías, canto, gastronomía y huertas en Colonia “El Potrero”

“Colonia El Potrero” o en la actualidad “Costa Uruguay Norte”, está ubicada cerca de la ciudad de Gualeguaychú, a unos 10 km del hipermercado por la ruta 136 que va a República Oriental del Uruguay. En este lugar se llevará a cabo la “1ra feria del productor al consumidor”. El encuentro será el sábado 16 de diciembre a las 10 de la mañana.

Un grupo de vecinos está trabajando. Según relató a LA REGIÓN Mariana Perez “quisimos empezar a hacer esta feria el año pasado, no pudimos llevarla a cabo, pero este año nos pusimos la meta y ya estamos”. La idea que se plantean es que “desde la junta de gobierno, propiciemos un espacio donde la gente de la colonia tenga la posibilidad de comercializar sus productos, las cosas que hacen, preparan, cocinan, cultivan, crían, y además lo que la gente hace con sus manos, manualidades o artesanías, o tiene pequeños emprendimientos familiares y tengan la posibilidad de mostrarlos, de hacer contactos, de vender y conocerse con otras personas” sintetizó.

En este momento en “EL Potrero” tienen vinos “se están vendiendo hace más o menos 4 años” se trata de un producto que todavía no se ve en góndolas, pero sí en casas de artesanías, por ejemplo “Los fines de semana hacen visitas guiadas en el viñedo, en época de vendimia también llaman a la gente, invitan a que vengan a conocer, así que también es un lindo paseo para tener en cuenta” señala.

Según adelantó Pérez, va a haber miel, elaboración de mermeladas y dulces caseros, gente con producto de huerta, manualistas y artesanos “Ya hay unos cuantos expositores de la zona que se han anotado, y si les interesa no duden en comunicarse”. Además de los productores, contarán con un escenario abierto “si alguien quiere venir con su guitarra, está invitado. La convocatoria está abierta a todo el mundo, tanto para el escenario como para presentar sus productos” destacó.

Ya hay gente que confirmó su presencia desde Gualeguaychú, Larroque, Urdinarrain “todo el que quiera participar tiene la puerta abierta” destacó. Además adelantaron que “Si llegara a llover, se suspende, porque no se puede entrar al club, pero el asado con cuero se va a hacer igual, porque se va a hacer en la casa de una vecina que está sobre la ruta.

En las últimas elecciones, las escuelas rurales de “El Potrero” recibieron a unas 140 personas “se ha ido mucha gente de la colonia, y nuestra idea como junta de gobierno fue siempre dar oportunidades para que la gente para que se quede. Tenemos un montón de proyectos más en mente, pero siempre es el tiempo, el factor económico, tenemos que hacer maravillas para poder cubrir con todo, la mayoría de los chicos que forman parte de la junta trabajan en el campo, entonces también se complica con eso, la entrada y salida es otra. Hay mucho por hacer”.

Además de poder escoger hortalizas y otras verduras recién cosechadas, los que vayan tendrán la oportunidad de charlar con un emprendedor que fomenta la utilización de fertilizantes y herbicidas no tóxicos “Es súper interesante, fue uno de los primeros en contactarse para ser parte de la feria. Es importante saber que se puede trabajar en la huerta con la tranquilidad de, como me dijo el señor, vos agarrás un tomate, lo rocías y así como lo rociaste lo podes comer. No tiene nada de veneno, está todo hecho a base de lombrices. Realmente una gran idea”.

El asado con cuero se hará por pedido, y se puede llevar o comer en el club donde va a haber mesas y sillas para los que quieran almorzar allí.

Todo el que se quiera sumar con su producto o servicio, decida expresarse artísticamente o se anime a cantar, que no dude en llamar al 3446 – 603228 o al 3446 – 638367.