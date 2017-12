Urdinarrain: Piden explicaciones por excepciones ambientales

Semanas atrás, LA REGIÓN brindó detalles delos permisos que dio el Concejo Deliberante de Urdinarrain, para aplicar agroquimicos en la zona de resguardo ambiental.

Esta semana un vecino presentó una nota en la que se expresa “muy preocupado por la gravedad ambiental en la cual se ve inmersa hoy por hoy la ciudad de Urdinarrain”

Varios días después que este Portal diera a conocer que la Ordenanza Municipal N° 1.113/16 fuera suspendida por los miembros del Concejo Deliberante, luego de un pedido efectuado por la Sra. Griselda Riehme, un joven de 25 años de edad oriundo de esta ciudad solicitó a un miembro de dicho cuerpo a que se expidiese por los motivos verdaderos por los cuales se tomó tal determinación.

La ordenanza mencionada establece una zona de resguardo ambiental de seiscientos 600 metros conformada por la propia planta urbana o núcleos poblacionales de la ciudad de Urdinarrain; entendiéndose por tales aquellos donde habitan personas, en forma permanente.

Tal como se reveló oportunamente en LaRegión24, la mencionada Ordenanza N° 1.113/16 también dejó de aplicarse en el pasado por pedidos realizados por los Sres. Ricardo Adolfo Schmidt y Francisco Berardo, basando —los ediles— su accionar en la “existencia de contratos y ciclos productivos agropecuarios en marcha”.

El autor de la nota manifestó encontrarse “muy preocupado por la gravedad ambiental en la cual se ve inmersa hoy por hoy la ciudad de Urdinarrain: proliferación de casos de cáncer, muertes por dicha enfermedad, abortos espontáneos, nacimientos con malformaciones, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias y neurológicas, debido —y entre uno de los mayores factores— a la utilización excesiva de agrotóxicos en nombre de la producción agrícola”, aclarando en tal sentido que “lo anterior no es mera especulación, sino que tiene su fundamento en lo expresando por la Organización Mundial de la Salud, la cual ha informado que existe evidencia científica suficiente para declarar potencialmente cancerígeno al glifosato, producto que la multinacional estadounidense Monsanto desarrolló a fines de los años 60, entre otros agrotóxicos utilizados en el ejido urbano urdinarraiense”.

Otra de las cosas en las que el conciudadano hizo hincapié fue que: “Aquí no se trata de cuestiones tales como los niveles elevados de arsénico en el agua de red, ni del mal estado de los accesos a la ciudad, ni el ascenso hacia la superficie de desechos cloacales —con papel higiénico incluido— que inundan nuestras calles los días de lluvia. Ante los mencionados trastornos, los ciudadanos de Urdinarrain tienen alternativas para hacerle frente a aquellos; por ejemplo adquirir agua mineral o de pozo; ingresar a la ciudad por otras arterias con calles de ripio; maximizar la limpieza de sus calzados previo al ingreso a sus hogares, respectivamente, etc. Sin embargo, respecto a la cuestión que atañe a contaminación con herbicidas nada puede hacer ‘el ciudadano a pie’ (conforme la expresión utilizada por el actual Vice Intendente, Martin Traverso), el cual está expuesto constantemente a una probable, letal y desconocida dosis de veneno y no tiene ninguna herramienta para enfrentar a dicho enemigo”.

Finalmente, el joven profesional disparó: “En este orden de ideas, esta parte entiende que los representantes del Municipio de Urdinarrain no solo han sido cómplices, sino que con el accionar que aquí se reprocha, están siendo partícipes en nuestros días de este horrible escenario. No sé si el motivo ha sido la existencia de intereses económicos en juego, el temor a pagar un costo político o su propia inoperancia, ya que desde la sanción de la ordenanza N° 552/04, deberíamos preguntarnos cuánto tiempo ha transcurrido para que se crease el ‘Registro Único y Habilitación de Productos Peligrosos’ que establecen los Arts. 2° y 6° de dicha norma; y cuánto se ha retrocedido en materia ambiental” concluyó.

Nota al Edil Ingrassia