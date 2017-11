Un bioquimico relativizó el daño de los agroquimicos y atacó a Lemes quien le contestó

Agrónomos de Urdinarrain organizaron una charla con el bioquímico cordobés Fernando Manera como disertante. El evento que contó con el auspicio del Municipio local, trajo a quien ha realizado charlas organizadas por la multinacional Monsanto. Ante el público presente Manera atacó a la docente Estela Lemes; ella contestó esta mañana por AIRE LIBRE.

El viernes por la noche en el “Club Progreso” se presentó el Bioquímico Fernando Manera, quien llegó a la ciudad traído por quienes calculan la cantidad de agroquímicos que se deben aplicar en los campos de la zona. El evento fue difundido y auspiciado por el municipio de Urdinarrain y contó con un nutrido acompañamiento, principalmente políticos, productores y gente relacionada al agro.

Manera dijo que a lo largo de los años descubrió anilinas, plásticos, pegamentos, elementos escolares entre una larga lista, son tóxicos. En este sentido dijo que según el ministerio de salud la mayor cantidad de intoxicaciones en el país se da por medicamentos y que un 30% por otros productos. Este último grupo está liderado por los productos del hogar, como detergentes y que los plaguicidas son responsables de menos del 2% de las intoxicaciones. En la utilización de los números presentados, minimizó el impacto de los venenos que se aplican en los campos.

El químico dedicó parte de la charla a señalar que se disminuyen los riesgos con conocimiento. Otra parte utilizó para relativizar información difundida por la prensa y a atacar a el fallecido científico del CONICET Andrés Carrasco, de quien dijo que “estaba en contra del modelo productivo”; los “Campamentos Sanitarios” que recorren el país a instancia del Dr. Damián Verzeñassi de quien dijo presenta “datos dibujados” y que pretende “generar pánico”.

Sobre la presencia de Glifosato en la sangre de la docente Rural Estela Lemes dijo “No lo tiene seguro, porque está dibujado, porque hay profesionales que se están prestando al dibujo” y añadió que no la conoce a la docente pero que “es una cosa de sentido común, no puede haber una persona que tenga un índice de glifosato permanente en sangre. Es una ridiculez” aseguró “desde el punto de vista profesional / científico no puede ser, salvo que se esté expuesto al glifosato de forma continua” expresó.

Según su interpretación, en un país que estamos afectados más por los “chizitos” que por los venenos en los campos dijo que “Lo que hay hoy es somatización, ve algo y siente que le hace mal”.

Lemes “Me sorprendió que el municipio auspicie esto”



La docente rural Estela Lemes, habló esta mañana en el programa Entre Mate y Mate que se emite por AIRE LIBRE y dijo que la noticia del maltrato hacia su persona le había dolido y que piensa “mandar una carta documento a quienes organizaron” completando “Todo el mundo sabe que en el juzgado está mi historia clínica y los análisis del Fares Taie, que no es un laboratorio cualquiera”.

Lemes reprochó “Me parece una actitud muy fea que se ponga en dudas mi salud con todos los padecimientos que tengo” para agregar “Me molestó y me dolió muchísimo que un pueblo como Urdinarrain con todo lo que le está pasando, no tome conciencia de lo que le está pasando y encima lleven esta gente!”.

La docente dijo que este bioquímico no la conoce y que no sabe a ciencia cierta lo que a ella le pasa. Sobre los productos cancerígenos indicó “Cada uno es responsable de lo que consume. Si vos vas a echar un raid en tu casa, te estás jorobando vos la salud. Ahora, es distinto que a vos te fumiguen, porque sin comerla ni beberla te pescas una enfermedad para que se llenen los bolsillos otros” fustigó.

También recordó que hay otras salidas como la agroecología “que está demostrado es redituable”, modelo que fue presentado en Urdinarrain por el Ingeniero Eduardo Cerdá.

Sobre los organizadores de la charla dijo que “si vos lo llamas, lo traes y le pagas, tenes que saber lo que va a decir” y se lamentó por el auspicio del municipio conducido por Alberto Mornacco “me sorprendió que el municipio auspicie esto” añadiendo “ya me había sorprendido que no quisieran que el Dr. Verzeñassi haga el campamento sanitario allá. Ahí es como que me hizo ruido, y ahora que auspicie esto” lamentó.