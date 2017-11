Las chicanas políticas impidieron el progreso de Gilbert

A poco de cumplirse dos años en que lo sucedieron en la gestión, Jorge Holzmann compartió su mirada sobre la ciudad que gobernó durante 16 años.

El ex Intendente de Gilbert visitó los estudios de AIRE LIBRE y en una entrevista distendida, dijo que “el pueblo está ordenado, parece que han mantenido lo que nosotros dejamos en el 2015” aunque dijo que esto es lo que se ve de afuera “el detalle no lo puedo decir porque lo desconozco”.

El cajero automático una chicana política

Durante estos últimos meses, los Gilberteños han visto concretar un viejo anhelo: Un cajero automático. Algo tan natural en la mayoría de las ciudades, era esquivo para esa localidad “Es algo que nosotros nos costó 16 años de golpear las puertas de los despachos. Nos decían que en Gilbert no era rentable para el BERSA instalar un cajero automático por lo poco que iba a funcionar”. En este sentido aseguró que presentaron numerosas notas y nunca hubo una respuesta favorable “Son las chicanas políticas, yo a eso nunca lo voy a entender, que porque no sea del palo no me van a traer tal o cual obra al pueblo” afirmando que “el cajero no llegaba por tema político” y añadió “Gilbert no cambió en un año para decir que ahora es rentable y a partir de este momento cuentan con el cajero”.

Bienvenido el gas natural

“Lo mismo pasó con el gas. Fue una gestión que se hizo durante los 16 años, viajando y hablando con todos. Ahora felizmente Gilbert va a tener Gas” valoró.

Holzmann recordó al Ingeniero Arroyo “estábamos en una inauguración de Urdinarrain, vino y me dijo: mire intendente, le traigo una mala noticia y me comentó que en Buenos Aires le habían comunicado que el gasoducto de Bassavilbaso a Urdinarrain estaba agotado como para tomar gas para Gilbert”. Según aquella charla tendrían que hacer un recorte del gas que en el parque industrial de Urdinarrain no estaban utilizando “si realmente es como él lo dijo, el parque industrial de Urdinarrain hoy no tiene más gas para futuras empresas” y que en Gilbert se tendría solo para el tendido residencial “que es para lo único que va a alcanzar”.

Bahillo no gestionó

Jorge Holzmann se mostró feliz por el llamado a licitación y la apertura de sobres para la obra del gas natural. EL ex Intendente mencionó que “el Ingeniero Arroyo me veía entrar en las puertas de la oficina y me decía: Usted por la constancia suya va a llegar a tener gas. Y bueno siempre salía con la ilusión de que algún día lo íbamos a tener” admitió. Pero fue tajante sobre el apoyo del electo Diputado Nacional Juan José Bahillo, que durante sus gestiones fue Diputado Provincial e Intendente de Gualeguaychú “Yo creo que en la gestión mía no hizo nada, si bien me dejaba con la ilusión de que lo iba a hacer, pero en eso no se movió, porque seguro que con una ayudita de él Gilbert hubiese tenido el gas, hubiese tenido el cajero y otras cosas que quedaron en el anonimato porque no se pudieron sacar” criticó.

Gestiones y obras inconclusas

El 10 de diciembre de 2015 Holzmann dejó el parque automotor y de herramientas en perfectas condiciones. Terrenos y proyectos para encarar en la nueva gestión, pero “obra pública municipal no se ve” asegura “lo poco que se ha visto fueron unas viviendas que hicieron en el transcurso del año pasado donde nosotros antes de irnos habíamos dejado licitado y pagado todo el material” indicó. “Lo mismo para la pista de la salud que es una de las obras que ellos hicieron, nosotros habíamos dejado parte de ese material también comprado porque era también dentro de nuestro propósito hacerlo”.

Holzmann se ofreció a gestionar Ad Honorem ante el gobierno nacional el tinglado y un camión de recolector de residuos que habían quedado pendientes “Nunca me llamaron para trabajarlo y al final no salieron”. Lo mismo en vialidad nacional “quedaron unas cosas que yo en las gestiones anteriores conseguí donadas desde maquinarias y habían quedado pendientes otras que estaban a salir, pero había que gestionarlas” asegura.

Una localidad postergada

Holzmann dijo no conforme con la escasa obra pública “Se recibe coparticipación de dos millones de pesos, que no se hoy si no es más” advirtiendo “yo no lo veo volcado a eso en el pueblo. No digo que tiene que ser el mismo tipo de obras que nosotros estábamos hacíendo, pueden ser otras, pero alguna” se quejó “Me da lástima que Gilbert se vea postergado en esas cosas” cerró.