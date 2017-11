Schepens: “Sufrimos la falta de calidad en la educación técnica”

Se calculan que existen unas 270 industrias metalúrgicas en la provincia, muchas de ellas afiliadas a la Asociación De Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER), cuya cúpula se reunió esta semana en Urdinarrain.

Leonardo Schepens. presidente de la entidad, dialogó con LA REGIÓN sobre los problemas que enfrenta el rubro y fue crítico de la preparación con que salen los jóvenes de las escuelas.

ADIMER es la Asociación De Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos. Nació en el 2002, es una rama de ADIMRA. Con sede en María Grande donde se encuentran los servicios educativos para empleados. La conducción de la asociación se reúne mensualmente en distintas localidades, esta semana tocó Urdinarrain, donde se congregaron unos 30 representantes.

LA REGIÓN dialogó con Leonardo Schepens, el presidente de la institución, quien habló sobre las inquietudes del sector. Según reveló uno de los mayores problemas que enfrentan “es la falta de mano de obra calificada”. Según entiende tanto la educación, como las características de la generación de jóvenes “tienen otra forma de pensar y no se adaptan mucho a la industria metalúrgica”. Según revela Schepens el tema no es menor “sufrimos la falta de calidad en la educación técnica” ejemplificando que “un empleado, un técnico mecánico, tiene que saber medir con un calibre, tener claro que es una pulgada, qué son los milímetros, lo básico, y no lo saben, por lo que tenemos nosotros tenemos que educarlos nuevamente, enseñarles a ser metalúrgicos” aseguró.

Casi todos los industriales tienen cursos de iniciación a la metalúrgica, ya que “básicamente el problema de la metalúrgica es la mano de obra”. Schepens se mostró pesimista sobre la educación técnica “te encontras profesores que hablan del ANCHOR de una hoja, y bueno, que queres. Los pobres chicos no saben matemática, no saben leer, así que no le podemos pedir el coeficiente del rozamiento de un fluido”.

El Presidente de ADIMER también señaló “la superposición del estado” como un inconveniente “tenemos el Estado Nacional, que cobra el IVA, el estado Provincial que te cobra Ingresos Brutos, el Estado Municipal, que te cobra Tasa Comercial” y añadió “Falta que hagan un Estado Barrial y que el barrio te cobre un peaje para entrar” ironizó al tiempo que aseguró que todo esto hace que “nosotros no seamos competitivos”.

El metalúrgico relató “Nosotros cuando exportamos desde María Grande con la fábrica que yo tengo, no exportamos del interior, exportamos del interior del interior, hay que llevar a Buenos Aires y el flete sale más caro que uno marítimo que atraviesa todo el océano.

Otro de los puntos, según Schepens, es que el mercado nacional no es tan grande “entonces cuando abren un poquito las importaciones ya creemos que todo esto se viene abajo, pero tampoco el país puede seguir cerrado, porque si no nos atrasamos” indicó.

El máximo representante de ADIMER también le dedicó un párrafo a l política “Estamos cansados que desde María Grande a Urdinarrain la policía te para cuatro veces… ¿Para qué?” se preguntó y fue más allá “Hace unos días sacaron al Ministro de la Producción de la provincia, si no hubiera tomado a ningún Ministro, si el cargo estuviera vacante, ¿Qué pasaba? Nada. Ese es el problema. Schepens añadió “Yo conozco gente que trabaja en el gobierno y mandan fotos por Facebook a las 9 de la mañana desayunando en Bahillo. ¿Qué hace ahí? Así no funciona esto!” Se quejó “Ese es el desorden que hay en el estado, además de que todos te puede cobrar (Nación, provincia y Municipio) lo que se les cante. Para mí la gente está saturada de ver que no se trabaje; que el estado te cobre sin una contraprestación, se digite todo y que la clase política viva bastante bien” concluyó.