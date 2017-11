Desaparición de Benvenuto: Revelan la trama que motivó los allanamientos.

Los motivos por los que solicitaron los allanamientos a los Erro y a Lesca, serían que habrían engañado al empresario desaparecido, a concurrir a una supuesta reunión secreta en la que se “aceitaría” la adquisición del terreno de su firma.

El empresario gualeyo, Omar Benvenuto, desapareció misteriosamente hace doce días y tras diversos rastrillajes y allanamientos, sigue sin haber novedades sobre el paradero del mismo.

Algunos de los procedimientos ordenados por la Justicia, fueron duramente cuestionados por algunos de los que estarían siendo investigados en la causa.

Los allanamientos fueron realizados en propiedades de Luis, Sebastián y Eduardo Erro, y en la de Hugo Lesca. En los mismos, se secuestraron teléfonos y vehículos que fueron peritados por los pesquisas.

Tras los operativos policiales, el ex senador Hugo Lesca y el ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, expresaron su disgusto con los mismos por la exposición que sufrieron. Además, se desvincularon de la desaparición de Benvenuto, aunque no negaron tener ciertas relaciones con el empresario buscado hace 12 días.

Malestar de los involucrados

El revuelo que se dio por los allanamientos, generó malestar en algunas de las familias más conocidas de Gualeguay, y las autoridades, explicaron que se dieron en el marco de la investigación. “Entiendo el disgusto o el malestar de personas que se consideran inocentes y ven involucrados su nombre en este proceso. Pero no advierto nada irregular en el funcionamiento de Fiscalía ni del juzgado de Garantías”, señaló la ministra de Seguridad, Rosario Romero.

Sin embargo, con el correr de los días, trascendieron los argumentos y la trama investigativa que motivó los cuestionados allanamientos. Según lo que trascendió sobre el expediente, los argumentos por los cuales se solicitaron los allanamientos a los Erro y a Lesca, se basarían en que la desaparición de Benvenuto se habría dado, en el marco de un engaño cuyo sebo fue, una reunión secreta en la localidad de Gobernador Mansilla.

Engañado para concurrir

De acuerdo a lo que se pudo saber del contenido del oficio judicial, la querella en la causa por la desaparición del empresario, Carlos Magallán, acompañado por el Fiscal, Agustín Gianini, habría basado su pedido de allanamientos a Luis, Sebastián y Eduardo Erro, y a Hugo Lesca, en que, a partir de la intención del desaparecido Omar Benvenuto de comprar el terreno de Av. Illia de Gualeguay, donde se encuentra su planta, los Erro y Lesca lo engañaron para que fuera a una reunión secreta, que habrían organizado ellos en Gobernador Mansilla.

En este sentido, la hipótesis esgrimida para justificar estos operativos se basaría en que, en el marco de una falsa estrategia para que Benvenuto se quedara con el galpón de su firma, Lesca habría provisto la “pata” local, ya comprometida en las reuniones con Federico Bogdan y Efraín Martínez Epele, y Luis Erro (ex funcionario provincial), aportaría la “pata” provincial, para reunirse, supuestamente, con funcionarios en Gobernador Mansilla, en el más estricto secreto, publicó Gualeguay21.

Dejar la camioneta y el celular

A partir de esta hipótesis, la cual surgiría de testigos provistos por la familia, que corroborarían la existencia de la reunión, el fiscal y el querellante, supondrían que Erro y Lesca, habrían convencido a Benvenuto, de que nadie tenía que saber sobre esa reunión, razón por la cual tenía que dejar la camioneta y el celular, y que ellos mismos, lo llevarían al encuentro con las autoridades provinciales.

Según las presunciones, aceptado esto por Benvenuto, entre los tres habrían acordado como lugar y hora del trasbordo el kilómetro 241 de la ruta 12, a las 20 de ese viernes 27 de octubre, donde el empresario dejaría su camioneta y Erro y Lesca lo levantarían para seguir viaje.

La organización de la reunión

Prueba de esto, para el fiscal y la querella, sería el lugar donde se encontró la camioneta, a metros de la entrada a uno de los campos de los Erro, y unas supuestas nueve (9) comunicaciones mantenidas entre el celular de Lesca y los de los Erro, cinco (5) con el de Luis y cuatro (4) con el de Sebastián, en las cuales habrían acordado, a entender de Gianini y Magallán, la desaparición de Benvenuto.

Del mismo modo, también argumentarían para estas medidas que, esa noche, luego del paso de Benvenuto en su camioneta, las videograbaciones recabadas muestran una camioneta Amarok blanca, similar a la de Lesca, pero en ningún momento se pudo identificar la chapa patente.

En función de esta hipótesis, la Querella solicitó, la Fiscalía acompañó, y la Jueza de Garantías, Dra. Alejandra Gómez, instruyó los nueve allanamientos realizados el pasado sábado, los cuales apuntaron a secuestrar celulares y camionetas para su peritaje, y a la búsqueda del propio empresario en los establecimientos rurales.

Cabe destacar que, a pesar de esta, por lo menos sorprendente, hipótesis, no se desprende de los documentos cuál podría ser el sentido de lo hecho por Erro y Lesca, o en qué forma habrían afectado a Benvenuto.

Denuncia de los Erro

Por otra parte, también en la mañana de ayer, por Radio La Voz, Sebastián Erro aseguró: “no doy crédito a lo que allí dice. Al leer, me desayuno que yo había tenido seis comunicaciones con el señor Hugo Lesca, lo cual es totalmente falso”.

En el mismo sentido, afirmó haber solicitado ya el registro de llamadas de su celular para denunciar “la existencia de un documento falso, como es el registro de llamadas, ya que estas llamadas que se dice que existen, no tuvieron lugar jamás”

Fuente: (Gualeguay21).