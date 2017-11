Basquet: Debut con triunfo para Neptunia

Neptunia venció a Bancario de Gualeguay 90 a 63 en el primer juego de la temporada de la Liga Entrerriana de básquet. Juego parejo en los primeros dos cuartos que se termina de romper en el tercer periodo con una gran efectividad del local con el tiro de tres puntos. Carlos Benítez con 23 puntos fue el máximo anotador en Neptunia y goleador del encuentro.

El encuentro tuvo un inicio parejo, con anotaciones de ambos lados y buscando ser intensos en los ataques. Conrrade aporto puntos importantes en el inicio del juego para Bancario al igual que Bautista Fouce, en lo que fue su regreso oficial tras su paso por el torneo federal con la camiseta de Central Entrerriano. Tres faltas personales complicaron en el primer periodo la continuidad en cancha de Fouce. El primer cuarto lo gano Neptunia 26 a 21.

Para el segundo cuarto el arranque positivo lo tuvo el equipo dirigido por Francisco Garciarena con un doble y un triple de Carlos Benítez, el cual se transformo en el goleador del encuentro con 23 puntos. Juan Cansina fue un hombre importante en la pintura para Bancario, tanto en defensa como en ataque mostrando un buen duelo personal entre el ex Neptunia y Paulo Eckert. Nuevamente un cuarto parejo donde se lo quedo el local 17 a 14, estirando levemente la diferencia a favor para ir al descanso largo arriba Neptunia 43 a 35.

El tercer cuarto fue clave para el tricolor, que ajusto en defensa, presiono al rival buscando el error, obligo al tiro exterior de manera incomoda. A la hora de atacar Neptunia se encontró con facilidades para la penetración en un momento y cuando Bancario mejoro en la defensa interna comenzó una buena efectividad desde el tiro exterior para el local. Cristian Linares, Carlos Benítez y Agustin Carabajal fueron algunos de los autores de los tiros de tres puntos que le dieron el mejor cuarto a Neptunia para ganarlo 24 a 14 y ampliar la diferencia en el marcador.

El último cuarto inicio con un buen triple de Conrrade para la visita, rápidamente mostro indicios de querer achicar la diferencia que para ese momento era de 18 puntos. Neptunia no se desesperó y contrarresto el arranque de Bancario con un triple de Matías Villarreal. El juego no vario demasiado a lo que fue el tercer cuarto, Bancario busco achicar la diferencia pero siempre Neptunia consiguió variantes en el juego para mantener la ventaja a su favor. Los últimos minutos del cuarto fueron para que Garciarena le diera la posibilidad a los juveniles de poder sumar minutos en cancha, como fue el caso de Marcos Drabble que tuvo la posibilidad de anotar sus primeros dos puntos en primera con una buena jugada personal amagando al rival y encarando hacia el aro para lograr una buena bandeja. El cuarto termino en favor del tricolor 23 a 14 para terminar el juego con triunfo 90 a 63 en el primer juego oficial de la temporada ante un equipo que se armó para dar pelea en la temporada.

Síntesis:

Neptunia 90: P. Eckert 2, M. Lado 17, B. Fouce 7, C. Linares 16, C. Benítez 23 (FI), M. Villarreal 8, J. Rey 0, M. Drabble 2, B. Pianovi 1, R. Herrera 1, A. Carabajal 13. No Ingreso F. Dorregaray. DT: Francisco Garciarena.

Bancario 63: P. López 15, E. Conrrade 12, J. Melchiori 7, J. Cansina 7, S. Garcias 4 (FI), J. Cequeiras 8, B. Estala 5, R. Martínez 5. No ingresaron F. Porreca y I. González. DT: Román Núñez.

Parciales: 26-21, 17-14 (43-35), 24-14 (67-49), 23-14 (90-63)

Árbitros: Sergio Cameronez – Juan Perrotta

Estadio: Marangatú, Neptunia.

Fotos: Santiago Burgos