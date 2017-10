Bondioni: “Carbó era un pueblo que desaparecía y gracias al municipio cambió totalmente”

A pesar de la “Onda Cambiemos” en algunos distritos logró victoria el Justicialismo, tal el caso de Enrique Carbó, donde el oficialismo provincial se impuso por escaso margen.

En contacto con LA REGIÓN la Intendenta Mirta Bondioni admitió que “se ha ganado con un poco menos de margen que la otra vez, pero hemos ganado bien” y añadió “Estoy muy contenta de todas maneras con la elección que gracias a Dios triunfamos acá”.

Bondioni recordó que Carbó es un municipio joven de unos 1800 habitantes donde hasta ahora siempre ha ganado el justicialismo “En la primera elección se ganó con el 82% de los votos” recordó. La Intendenta destacó que su municipio solo recibe ayuda de la provincia “Todo el apoyo que nosotros tenemos es únicamente del gobierno provincial. El gobierno nacional no nos ayuda en nada, nos hacemos hilacha como quien dice para arreglar los caminos de Alarcón y de Cuchilla, lo hacemos como podemos con maquinarias nuestras, personal nuestro y la ayuda del gobierno provincial y nada más” criticó.

Según reconoció “El municipio tiene muchos empleados” y añadió “tenemos 140 empleados, yo considero que la gente tiene que quedarse a vivir en Carbó”. Según Bondioni, ella conduce un municipio solidario.

Ante las declaraciones del Senador Departamental Nicolás Mattiauda, sobre que Carbó es un Municipio donde los vecinos son dependiente del estado que los somete a un “clientelismo político”, la mujer indicó que la gente se iba “este era un pueblo que desaparecía y gracias al municipio cambió totalmente” en este sentido destacó “La primera gestión con el primer intendente elegido fue Rulo Romero, hizo una transformación espectacular junto a Raúl Costa, después seguimos nosotros.” y reiteró “si yo no le doy trabajo a una persona de acá se me va a otro lado, y hay demanda laboral, porque sabemos bien lo que está pasando en la nación”.

La intendenta de Carbó detalló que tienen escuela primaria, escuela secundaria, secundaria nocturna y que el municipio brinda talleres todos gratuitos “todos los jóvenes están contenidos. Tienen hockey, handball, vóley, talleres de inglés, talleres de música, coro para adultos. Los chicos van a estudiar a la Facultad de Gualeguay y los llevamos de forma gratuita; les pagamos el remis para que puedan estudiar. Es un municipio muy presente en todo sentido y los chicos están todos contenidos” aseguró. “Por supuesto que la otra lista nos critica, pero bueno, nosotros somos pueblo y es la función de un partido justicialista ayudar a la gente”.

A la hora de analizar lo ocurrido en las elecciones indicó “Para mí se ha nacionalizado con esta onda amarilla y nada más que por eso, porque acá la gente está contenida en todo sentido, con viviendas sociales, con todo tipo de ayuda. Si les falta para pagar la luz, que viene tremendamente cara, nosotros los ayudamos, estamos presentes con toda la gente, así sea K, Peronista, del Pro, lo que sea, acá se los ayuda a todos por igual”.

Visita del Gobernador

El miércoles a las 11 de la mañana se abren los sobes para la licitación de una escuela secundaria N°4 Genoveva Gomez ” Es una obra muy importante de casi 35 millones de pesos que se realizará con fondos provinciales”.

Mirta Bondioni detalló que la provincia facilitó el dinero para la instalación eléctrica de la escuela primaria N°92 “Luis Doello Jurado” y que también han recibido fondos para obras de cordón cuneta. En tanto con fondos municipales continúan con la construcción de viviendas sociales, compraron un colectivo nuevo que lo recibieron la semana pasada y empieza en estos días.

Sobre la relación con los legisladores de Cambiemos, dijo que no existe “Acá han venido y ni siquiera han pasado por el municipio. Mandaron una nota, pidiendo una audiencia, pero, no se les dio porque todavía estábamos en medio de las elecciones, así que no he tenido tiempo todavía de darla”. Bondioni dijo que no tener problemas personales con la oposición. Aunque criticó que no se terminaron obras comenzadas durante el gobierno de Cristina Kirchner “Teníamos en marcha seis casas que cuando se fue el anterior gobierno quedó pendiente, nos han mandado una pequeña remesa y no nos mandaron nunca más la plata, o sea que yo los estoy terminando con fondos municipales” criticó “las tengo que terminar porque esa gente tiene que entrar a vivir, no pueden ser casas paradas. Está todo bien, pero tengo que reconocer que nosotros toda la ayuda que tenemos es del Gobernador Bordet, esa es la realidad” finalizó.