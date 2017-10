Aprovecharon el vendaval para robar un estéreo

La comisaría Urdinarrain; recepcionó la denuncia del robo de un estéreo. La víctima es un muchacho de 22 años domiciliado en Bvard. 25 de Mayo y Garay.

Según detalló Ciro Romero Miharu, ayer alrededor de las 17 horas cuando volvió del trabajo, dejo estacionado su rodado bajo el techo de un galpón. El lugar se encuentra alejado de la casa, sin luz. Se trata de un Fiat Palio sin alarma, pero que tenía todas las puertas cerradas.

En la mañana se percató que le habían roto la ventanilla trasera para sustraerle un estéreo marca Sony y una potencia Soung Magus, dos parlantes 6×9 marca Sony y dos drivers Boombers. Todo esto de un valor que supera los 10 mil pesos.

En dialogo con “Entre Mate y Mate” por AIRE LIBRE, Ciro admitió que han hablado del tema robo de estereos con sus amigos “lo hablamos, pero las cosas no aparecen, sospechas hay… pero no pasa nada” lamentó. El episodio se registró mientras en la ciudad se abatía una fuerte tormenta. El lugar donde se produjo el ilícito está cerca de una de las cámara de seguridad de la ciudad, pero según reveló el joven “no funciona” por lo que no aportará datos.