Verzeñassi: “En Urdinarrain nos dijeron que no vayamos”

El doctor Damian Verzeñassi, responsable académico de los campamentos sanitarios que se realizan en distintos puntos del país, fue entrevistado por LA REGIÓN. El médico señaló los graves problemas de salud que acarrea el modelo productivo con uso intensivo de agroquímicos. Dice que los productores han sido engañados y diferenció Intendencias y municipios que quieren saber que pasa en sus ciudades de los que eligen “esconder la basura bajo la alfombra”.

Damián se hizo la presentación ¿a qué conclusión arribaron?

-En principio para nosotros es muy importante haber logrado entregar el informe definitivo, no solamente con el análisis estadístico epidemiológico que nosotros obtuvimos con el relevamiento que hicimos cuando estuvimos en el campamento sanitario sino también con los datos del análisis que hizo el equipo del EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) de la Universidad Nacional de La Plata, respecto a la presencia de contaminante ambientales en tierra y en agua de la ciudad, con el trabajo que hicieron los equipos del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento a partir de los equipos de cartografía social con los que estuvieron muchos vecinos participando durante el campamento de junio del año pasado y del control que hicimos en las escuelas. Y toda esta información hoy ya está acá en Basavilbaso, está en manos del intendente, en manos de las organizaciones que permitieron que esto sea posible como AGMER que fueron los impulsores de este campamento en Basavilbaso y va a estar publicada en el Facebook de la sala de situación de la ciudad, con lo cual es una información que está a disposición de los vecinos.

¿Sera posible en un futuro que vayan a Urdinarrain?

-En un principio nosotros habíamos recibido un aviso de interés de las autoridades de Urdinarrain para que hiciéramos el campamento sanitario que después quedó trunco, nos avisaron de que no estaban interesados en hacer el campamento sanitario y somos respetuosos de las decisiones que toman los intendentes, nosotros vinimos a Basavilbaso porque el intendente decidió que hubiera campamento sanitario y no vamos a Urdinarrain porque el intendente decidió que no hubiera allá.

¿Te dio alguna explicación más?

-No, no. De hecho no tiene por qué darnos explicaciones, nosotros vamos a donde nos inviten, a donde nos solicitan, no somos nosotros los que elegimos el lugar a donde ir.

En Urdinarrain nos dijeron que no vayamos y para nosotros fue una sorpresa, pero entendemos también que no todos los intendentes, ni en todos los tiempos están dadas las condiciones para que se pueda avanzar con una tarea como la que nosotros proponemos, que lo que hace es sacar de debajo de la alfombra algo que muchos prefieren esconder, porque si uno no tiene registrado el problema no es un problema.

Lo que hicimos en Basavilbaso lo hemos hecho en otras 31 localidades de nuestro país, el ultimo que hicimos fue en Mansilla con un trabajo extraordinario del intendente de Mansilla y de todo su equipo, a pedido del Director del Hospital, el próximo es en Larroque y ahí el contacto fue un estudiante de medicina, que hablo con su intendente y éste le dijo que sí. Y esto habla de que hay intendentes atentos a lo que dicen sus vecinos, a las necesidades del pueblo, lo que reclaman y actúan en consecuencia independientemente de los colores partidarios. Entendemos que es así, y estamos a disposición de los pueblos.

¿Qué cosas se sacan de debajo de la alfombra?

-En principio evidenciamos el perfil epidemiológico, es decir cuáles son las características socio-sanitarias de las comunidades y de los vecinos que allí viven. En el caso de Basavilbaso encontramos que la fotografía con los principales problemas de salud que tienes los vecinos de aquí coincide con el perfil de otros campamentos sanitarios que hemos hecho, en términos de cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes, y al igual que aquellos campamentos no coinciden con los datos que tenemos a nivel nacional, por la presencia fundamentalmente del hipotiroidismo entre las tres primeras enfermedades crónicas más frecuentes. ¿Por qué tenemos hoy tanta gente con problemas en la glándula tiroides cuando no era un problema frecuente hace 20 años atrás? Las glándulas en general y las tiroides en particular son centinelas muy sensibles, entonces alteraciones a nivel ambiental podrían estar impactando en estas glándulas. Entendemos que los problemas genéticos están fuertemente determinados por la liberación en nuestros territorios de tantas sustancias químicas que hace 30 años atrás no tenían el volumen que tienen hoy en día, además que esta química sigue su ciclo a través de los alimentos y del aire que respiramos y hay una alteración en el modo de vida y ahora comemos cosas que no comíamos antes, se va armando una especie de combo sinérgico donde van confluyendo distintos elementos que se expresan en los problemas de salud.

Sí nos llamó la atención acá en Basavilbaso la aparición de nuevos casos de canceres en los últimos años, casos de cáncer de estómago en mujeres, se han incrementado los abortos espontáneos durante los primeros tres meses de embarazo, que es donde pueden afectar las cuestiones ambientales, los hábitos.

Entendemos que estos son elementos que tienen que servir para que las autoridades sanitarias y las autoridades locales se sienten con esos datos que nosotros generamos más esos datos que ellos ya tienen, porque no nos olvidemos que más de un 70% de los vecinos de Basavilbaso se atiende en el sistema de salud público o sea que estamos ante un sistema de salud público que tiene una buena aceptación y un buen reconocimiento por parte de sus usuarios. Entonces ese dato del sistema de salud pública de Basavilbaso con el dato que nosotros hemos generado, entendemos pueden dialogar para mejorar la mirada de lo que está ocurriendo en el territorio.

El reclamo por la utilización de agroquímicos crece, y el vecino de toda la vida es visto casi como un enemigo, ¿lo ven de la misma manera?

-Si nosotros entendemos que los enemigos están entre nosotros creo que equivocamos la mirada. Nosotros, al menos el equipo al cual yo pertenezco, porque somos trabajadores de la salud entendemos que hay que priorizar y estimular los diálogos, los encuentros. Que no podemos solucionar la grave situación que hoy estamos viviendo en la región en términos sanitarios si no es a partir de sentarnos a hablar, a poner el problema arriba de la mesa para no seguir ocultándolo y a partir de que lo identificamos ver como lo abordamos. No creemos en las soluciones mágicas si que hay que tomar medidas urgentes, que tengan la posibilidad de plantear objetivos a inmediato, a mediano y a largo plazo y que el principal aliado en el proceso de trasformación de nuestro territorio tiene que ser el Estado. Si no hay una política de estado que estimule a que los productores recuperen modos de producción saludables, porque no es cierto que los productores siempre trabajaron enfermando y dañando el territorio sino no estaríamos hoy donde estamos, digo acá hace 20 años hubo una transformación radical del modelo de producción que ya no produce alimentos sino comodities y que para eso requiere una alta carga de venenos para poder sostener esa producción. Creemos que es necesario hacer una transición, quebrar ese proceso, que es dañino y asociado a la generación de enfermedades, pero que va a surgir a partir de una convocatoria por parte del estado a un diálogo con los sectores, para ver cómo nos planteamos las metas que vamos a cumplir entre todos. Esto debe ser estimulado a nivel local pero sostenido a nivel nacional, si no existe una política nacional o provincial que acompañe, un municipio no tiene ni infraestructura, ni presupuesto para poder garantizarlo por si solo.

En ese sentido no entendemos que haya amigos y enemigos, sino que hay quienes tienen mayor nivel de compromiso con una necesidad de producir sin dañar y sin enfermar y hay quienes todavía siguen creyendo que usar venenos en los modelos de producción no tiene ningún impacto sobre sus propias vidas.

¿Esto se reduce a limitar el radio de fumigación o es más profundo?

-Los trabajos científicos presentados de forma independiente, seria y siguiendo metodologías científica, difundiendo cual era la metodología para que otros puedan replicarlas, esos trabajos, han demostrado que la quimia utilizada en los modelos de producción de comodities dependientes de veneno, se traslada por la lluvia, por los vientos, por los ríos, que queda y persiste en el territorio por lo tanto es necesario que dejemos de usar esos venenos. Podemos plantearnos sistemas de resguardos a determinada cantidad de metros, pero en un sistema de transición con metas claras precisas y a ser cumplidas. Porque nosotros hoy no podemos seguir sosteniendo el discurso que con buenas prácticas el veneno que uso acá no va a generar ningún impacto un poco más allá a mil a 15 mil o a 500 metros. Entendemos que hay que tomar el toro por las astas y asumir la decisión política de dejar de producir con veneno.