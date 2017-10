Etchevehere: “Provincializar Salto Grande es un divague”

El Presidente de la Sociedad Rural Argentina (S.R.A.), el dirigente Luis Miguel Etchevehere, se refirió a uno de los temas de campaña del Justicialismo entrerriano: El costo de la electricidad. Y específicamente a la idea de provincializar la represa binacional Salto Grande.

Según indicó Luis Miguel Etchevehere a LA REGIÓN “El gobierno nacional reparte la energía a todo el país a 0.60 centavos de pesos el kilowatt. En Corrientes hay producción arrocera como en nuestra provincia. En Corrientes la provincia le cobra al arrocero 0.90 centavos, 0.30 centavos más. Entre Ríos lo que recibe a 0.60 lo cobra 2.90 pesos.” y fue categórico al afirmar “Lo de la empresa provincial de energía es un asalto” para agregar “Entonces como termina el cuento: La gente va e invierte en arroz en Corrientes y no en Entre Ríos”.

Según Etchevehere “Eso no es mala suerte, no es el imperialismo, ni la derecha ni la izquierda… es sentido común. No podemos tener la energía casi cuatro veces más cara que la provincia de al lado” agregando “Acuérdense que se incentivó a que se incentivó a que los productores salieran de los motores de bombeo a gasoil y se pasara a los motores eléctricos, pero fue una trampa mortal”.

En este contexto se le preguntó: ¿Tenemos que provincializar Salto Grande? a lo que respondió de manera contundente “Es un divague” para advertir “Me hace acordar a cuando Perón compró los trenes! Lo que tienen que hacer es que la empresa de energía no nos asalte! Ese es el punto. Que vamos a endeudar la provincia para meternos en un disparate. Tenemos que hacer que la energía que sale a 0.60 no cueste 2.90”.

El Presidente de la entidad rural lanzó “El problema está en la distribución, en la empresa; no sé cuántos empleados tendrá, pero de 0.60 a 2.90 es un asalto, siendo que la provincia de al lado lo cobra a 0.90”

La clave es la competitividad

El entrerriano Luis Miguel Etchevehere indicó que “Desde el año 2015 que asumió el actual gobierno, hasta mayo de 2017 en Córdoba se invirtieron 3.000 millones de dólares; en Santa Fé 2.000 millones de dólares; en Corrientes 800 millones de dólares, y en Entre Ríos solamente 20. Y uno dice ¿por qué? Por falta de competitividad” aseguró.

En este sentido señaló que “No es caprichoso que venimos pidiendo que Entre Ríos adhiera a la ley de ART, a la ley PYMES, que terminen de aprobar la ley de Consorcios Camineros, porque la falta de esas leyes, la falta de competitividad, hace que las inversiones se vayan a otra provincia y que el empleo se genere en otra provincia. A esto nos referimos cuando decimos que tiene que haber en la provincia autoridades que propicien las condiciones para generar empleo” criticó.

En esta linea, Etchevehere se refirió al ingreso de productos de otros países, asegurando que los productores no tienen miedo de competir “la mayoría de los países no tiene comida para darle de comer a su gente todo el año y necesita países como el nuestro para comprar alimentos. Nos reciben con los brazos abiertos, nos quieren comprar todo, pero acto seguido te preguntan: ¿Y ustedes que nos van a comprar?. Dejemos de lado la ingenuidad de que solo vamos a vender en el mundo, eso no existe. El comercio es de ida y vuelta. Si nosotros estamos competitivos, si no tenemos este absurdo de impuestos, de lo que vale la electricidad, los caminos rotos, va a ser muy difícil que un país venda un kilo de lo que sea en la Argentina” aseguró.

Vialidad

Además de reclamar la ley de Consorcios, Etchevehere criticó la estructura Vial de la provincia y su eficiencia “Córdoba tiene 50 mil kilómetros de caminos rurales, Entre Ríos tiene 25 mil, es decir la mitad de caminos de tierra. Córdoba maneja los 50 mil kilómetros con 600 personas y en Entre Ríos hay 2300 empleados en Vialidad Provincial y la verdad que los caminos están hechos pedazos, no sirven para nada” concluyó.

El Diario

Al finalizar la entrevista, le consultamos por el momento que atraviesa EL DIARIO de Paraná, medio íntimamente relacionado con su familia, donde los empleados acarrean momentos de dificultad. Al respecto dijo: Vimos como nuestro padre estuvo 30 o 40 años al frente de esa hoja, antes de eso mi abuelo y antes mi bisabuelo. Mi padre murió en el año 2009, en el 2010 sus socios vendieron la mayoría accionaria, osea que mi familia, mi madre y mis hermanos, quedamos con una participación minoritaria en acciones y sin poder de decisión, ni en la parte económica ni en la línea editorial de EL DIARIO.

Los que dominan hoy la empresa, llevan una línea editorial completamente opuesta a la que llevaba EL DIARIO que siempre fue de puertas abiertas, cualquiera que tenía algo para decir iba se sentaba y hacía la nota, como todos los diarios que hay en la provincia, era un medio de comunicación muy abierto.

Hoy tenemos una gente que no se está portando para nada bien con el personal, que con muchos de ellos nos hemos criado. Estamos realmente muy preocupados. Hace más de un año que no hay reunión de directorio; no hay caras visibles, hay como gestores. Nos dicen que la línea editorial está manejada por parte del gobierno provincial, no lo podemos afirmar porque no hay pruebas, pero todos los rumores son en ese sentido.

Quisiéramos que vuelva a ser lo que era, un medio de información importante para la provincia. Lo que sí, ni mi madre, ni mis hermanos ni yo, tenemos la posibilidad, desde una participación accionaria minoritaria. No tenemos injerencia en lo que ahí sucede.