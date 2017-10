Ruta 20, tema de campaña pero no de obras…

Tras los anuncios, acompañado de fotos, idas y vueltas relacionadas con el estado de la RP20, LA REGIÓN solicitó la opinión de la Asamblea de vecinos que lucha por una Ruta 20 más segura.

Revelan no estar conformes con la marcha de los trabajos prometidos y entienden que el tema es abordado meramente con motivo de la campaña.

El 1 de noviembre de 2016 en la ciudad de Urdinarrain, los vecinos del grupo “Unidos ruta 20 ER” -a raíz de las gestiones a nivel provincial- logran una reunión de la que participaban el Intendentes de Urdinarrain, responsables de juntas de gobierno, funcionarios, legisladores y la directora de la Dirección provincial de vialidad, Alicia Benitez de Feltes quien, junto a su equipo técnico, anunciaba la licitación que se denominaría “BACHEO RUTAS PROVINCIALES – RUTA PROVINCIAL Nº 20 TRAMO: EMPALME ACCESO A BASAVILBASO-AU14 (ACCESO GUALEGUAYCHU) RUTA PROVINCIAL Nº 39 TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL -AUTOVÍA 14 INTERCAMBIADOR ACCESO A CONCEPCIÓN DEL URUGUAY”. Se trataba de una obre en ejecución por contrato correspondiente al expediente 118445; con un importe Oficial de $ 4.270.018,10 y actualizado de casi 6 millones financiados por la provincia. Iniciaba el 14-11-2016 y estaría concluido en tres meses por la empresa HORNUS Y CIA S.A bajo la supervisión del inspector Emilio Basso.

En esa misma reunión se solicitó a vialidad la urgente elaboración de carpeta técnica que permita acceder a una licitación para la repavimentación de la ruta 20 desde Basavilbaso a Gualeguaychú en sus 90 km aprox.

En un posterior encuentro con el gobernador Gustavo Bordet en la ciudad de Urdinarrain el 29 julio 2017, junto a la directora provincial de vialidad, se vuelve a gestionar la solicitud de la obra que no ha sido concluida hasta el momento, con el anexo de rotondas nuevas en la ciudad de Urdinarrain, modificación de la ya existente en la ruta prov. 39 y 20 y nueva rotonda en el acceso a la Aldea San Antonio.

Los vecinos desde el inicio de las gestiones en el año 2012 solicitamos muy claramente la nueva carpeta asfáltica ensanchada acorde a las nuevas medidas de los medios de transporte sobre todo agrícolas, dado la impronta que tiene la región a nivel agropecuario. Se solicitaron además rotondas en puntos estratégicos, señaléticas, ensanchamiento de banquinas hasta los alambrados y la solicitud de gestión a nivel nacional para el arreglo del puente sobre la 14.

En una nueva reunión el 3 agosto 2017 en la Zonal de Vialidad en Gualeguaychú donde estuvieron presentes el Director de la zonal Gualeguaychú Sr Villanueva y la directora provincial de vialidad, Maestra mayor de obras Alicia Benitez de Feltes junto a sus técnicos, se nos anuncia que no hay previstas obras para este año en la ruta 20 debido a otras prioridades en el departamento, reconociendo que falta terminar la obra de señalética prevista en la licitación de noviembre 2016, y que lo único que se anexa a la obra prevista en la ruta 39 y 20 es la rotonda de acceso norte en Urdinarrain.

A lo cual les referimos claramente a los anuncios del gobernador tanto en la inauguración de la escuela en aldea San Antonio y posteriormente en la escuela América Barbosa en Gualeguaychú sobre que se está trabajando en la repavimentación de ruta 20, y la respuesta de los funcionarios es que “Se debe haber confundido”, por lo cual consideramos de total irresponsabilidad hacer anuncios que no estén contemplados en obras concretas, y la verbalización de anuncios contradictorios entre las personas de una misma gestión de gobierno.

Lo cierto es que la ruta 20 no cuenta con la seguridad necesaria para transitarla a saber: no cuenta con la señalética correspondiente tanto horizontal como vertical, tiene innumerables baches que ha provocado la rotura de neumáticos de manera cotidiana, y siniestros graves por este estado, los puentes no están demarcados, la limpieza de banquinas es precaria, no cuenta con el ancho suficiente y el desmalezado correspondiente y no tiene las indicaciones y derivadores para los caminos vecinales. A eso sumamos el puente sobre ruta 14 y 20 de jurisdicción nacional, que no cuenta con las medidas de seguridad adecuada, está calzado sobre un terraplén sin concreto, y tiene mal ubicada la señalética.

Se le ha solicitado a intendentes, legisladores, funcionarios en áreas pertinentes, a dos gobernadores desde el 2012 a la fecha, que el tema de la ruta esté dentro de las prioridades de obra a nivel provincial sin conseguir ni siquiera la señalética correspondiente, por lo cual consideramos que el rumbo que ha tomado la gestión es claramente deficiente.

Si hemos llegado a la situación que los bomberos de Basavilbaso tengan que salir a la ruta a tapar los baches, consideramos que quienes tienen la responsabilidad de atender las necesidades no han cumplido sus funciones responsablemente y tal situación se traduce en falta de voluntad política concreta para hacerse cargo de tales acciones

Consideramos de manera desacertada utilizar el tema de la ruta para realizar campaña política ya que es una falta de respeto a los ciudadanos que transitan diariamente la ruta y a las personas que integramos el grupo que desde el 2012 venimos solicitando la reparación y no se ha realizado todavía.

Es una falta de respeto además a cada una de las víctimas, familiares y lesionados que han sufrido pérdidas en todo este tiempo sobre ruta 20

Por esto mismo consideramos de gravedad que legisladores en funciones que han participado de cada una de nuestras solicitudes, hagan sendos anuncios sin las obras pertinentes.

Asimismo consideramos que la información del control y seguimiento de las obras en ejecución, sea de libre acceso y publicación para todos los ciudadanos, igual que toda la documentación e información acerca de proyectos licitados

A ello preguntamos que pasó con el anuncio realizado en la ciudad de Urdinarrain, y que pasó con el anuncio del gobernador de repavimentación de ruta 20, quien miente, por que se contradicen?

Lo cierto es que no hay carpeta técnica que inicie las gestiones para la obra necesaria y no se contempla hacerla a corto plazo.

El diálogo y la gestión han sido siempre nuestra forma de reaccionar ante la falta de las readecuaciones pertinentes sobre la ruta y lo hemos promovido desde el inicio del grupo, pero al día de hoy la única conclusión que hemos podido establecer es que tenemos un estado ausente y deficiente en materia vial, dejando a sus ciudadanos desprotegidos.

Luego de posicionar en los medios el tema, diferentes reuniones en los organismos pertinentes, entrega de propuesta de proyecto en vialidad provincial, entrega de firmas de personas que solicitan y adhieren al reclamo, entrega de un documento en conjunto de todas las adhesiones de los consejos deliberantes de las diferentes localidades, gestiones a nivel legislativo, y en la dirección provincial de vialidad, nos preguntamos “¿Que más nos queda por hacer para que quienes tienen la responsabilidad de gobierno atiendan las necesidades de los ciudadanos de esta región?

Es hora de que seamos tratados como ciudadanos que merecemos respeto mas que contradicciones, porque de lo contrario nos veremos en la obligación de pedir la renuncia de quienes se encuentren en la posición de verbalizar los anuncios sin las obras respectivas, y que además solo se utilizan para confundir y sacar rédito político de algo que es muy caro a la vida de las personas y es el cuidado del Estado en materia de seguridad vial, porque cada vez que salimos a la ruta sentimos el abandono deplorable de quienes tienen la función de cumplir con las demandas de la ciudadanía.

La ruta 20 y cada uno de los caminos vecinales que se conectan con ella necesitan trabajos más que excusas (por la lluvia, por falta de presupuesto, porque se rompió la máquina, etc) se necesitan urgente inversiones en materia vial y encarar las obras que permitan que la producción y el tránsito en general cuenten con obras bien hechas y que perduren en el tiempo.

Para ello además consideramos necesario que en cada licitación se contemple que aquellas empresas anteriormente contratadas y que no hayan realizado bien el trabajo, no puedan volver a hacer obras en la provincia, porque en ello también se destinan recursos que no se destinan eficientemente.

Por último quisiéramos saber por que no se publican las actuaciones del Observatorio de seguridad vial creado en el 2016, que fue Creado a través del Decreto N 646/16 del Ministerio de Gobierno y Justicia, el Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos cuyo objetivo es la elaboración de informes estadísticos de los siniestros viales, mediante la evaluación de sus causas y efectos para producir medidas preventivas que tiendan a reducir la tasa de la siniestralidad vial

Quienes tengan propuestas y se quieran sumar al grupo

En Facebook: grupo “Unidos ruta 20 ER”

E-mail unidosruta20@gmail.com