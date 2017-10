Agrotóxicos: ingenieros de Urdinarrain se quejaron de la “divulgación mediática”

Ingenieros agrónomos de Urdinarrain emitieron un comunicado de prensa y expresaron su malestar por la “divulgación mediática” de temas vinculados a la aplicación de agrotóxicos, y sus consecuencias en el ambiente y la salud humana. El comunicado completo enviado a LA REGIÓN.

“Nos preocupa sobremanera la falta de información que se tiene particularmente con respecto a las aplicaciones de agroquímicos, y sobre nuestra responsabilidad en general”, criticaron. En ese contexto, propusieron que el municipio “haga de nexo” entre los ingenieros, vecinos, ambientalistas y legisladores, y que para eso, se designe por concurso a un profesional de la agronomía, entre otros planteos. En el texto emitido no se menciona el creciente índice de cáncer y malformaciones en la provincia, tampoco se habla de la reciente condena a productores por pulverizar veneno en inmediaciones de una escuela rural. Por el contrario, los ingenieros se refirieron a opiniones personales alejadas del conocimiento científico.

En un texto de aproximadamente dos carillas, los ingenieros de Urdinarrain salieron al cruce de las publicaciones mediáticas sobre las consecuencias perjudiciales de los agrotóxicos en la salud humana y todo el ambiente. En el parte de prensa dijeron estar “preocupados por los temas expuestos en las últimas semanas en los medios de comunicación locales y nacionales”. “Nos preocupa sobremanera la falta de información que se tiene particularmente con respecto a las aplicaciones de agroquímicos, y sobre nuestra responsabilidad en general”, asentaron y señalaron: “Sabemos claramente que tenemos que dedicarnos mucho más en comunicar a nuestra sociedad todo el trabajo que se hace respecto a las ‘buenas prácticas agrícolas’, y estamos a disposición para aportar en este sentido a la comunicad”.

“La divulgación mediática que se realizó en las últimas semanas, en donde se muestran con subjetividad, pensamientos personales -no profesionales- y tomando solamente parte de la información existente, no ayuda a la búsqueda de la solución de los posibles problemas que puedan existir con el uso de determinado agroquímico o práctica agropecuaria”, sostuvieron en el texto.

Luego manifestaron sentirse alarmados por “la demanda social generada a partir de la divulgación de algunos datos o frases del estudio llevado a cabo en 2012 en inmediaciones de la ciudad, como también por nuestra relación directa con la manipulación de todos los productos denominados agroquímicos habilitados por los organismos oficiales, que se utilizan en la producción extensiva donde nos desempeñamos”.

“Alternativas que minimicen riesgos”

Los ingenieros resaltaron en el comunicado que su “compromiso y responsabilidad siempre ha sido y será llevar a cabo nuestra labor profesional en un marco legal y de transparencia”. “Tanto el desempeño de los profesionales de la agronomía como así también el uso de productos agroquímicos y su aplicación en los cultivos, se encuentra regulada por normativas municipales, provinciales y nacionales a las cuales adherimos”, subrayaron.

“Los sistemas de producción agrícola y ganaderos actuales exigen nuestra constante presencia y exposición a los insumos totales que en ellos se utilizan, por lo tanto, somos proactivos en la búsqueda de la eficiencia en su uso, en las buenas prácticas en todos los niveles de trabajo, en la integración de las herramientas disponibles y en la inclusión de alternativas que minimicen los riesgos y perjuicios a quienes trabajamos inmersos en este sistema, y por ende, al ambiente y las personas que lo rodean”, manifestaron.

Planteos

El grupo de ingenieros desagregó en el comunicado una serie de puntos o planteos “para trabajar en forma conjunta con el ente municipal, siempre con la intención de permanecer involucrados y cooperar en todos los aspectos que nuestro conocimiento y experiencia nos permitan aportar”.

1) “Proponemos realizar un censo para tener conocimiento público de los productores que tienen actividad en la zona de injerencia del municipio, tipo de actividad productiva que realiza, personas involucradas, etc. También realizar un censo de los núcleos poblacionales afectados en toda la zona de injerencia del municipio de Urdinarrain- Ejido. Para ello debieran pautarse zonas delimitadas en mapa y realizar un sondeo para cubrir el total del área. Podemos contribuir a ello ya que muchos de nosotros nos desempeñamos allí”.

2) “Confeccionar una lista de productos autorizados según su toxicidad, tanto para la producción extensiva e intensiva, como así también para la ‘línea jardín’ y las aplicaciones urbanas de control de plagas y vectores que se realicen desde organismos de gobierno. La misma debiera estar al alcance de los ciudadanos ya sea publicándola en la página oficial o teniéndola disponible en el municipio”.

3) “Solicitamos que el municipio sea quien realice el vínculo y oficie de nexo entre la asamblea ambiental, los técnicos y los legisladores, convocando al trabajo conjunto y a la publicación de todas las actividades que se lleven a cabo pertinentes a esta temática”.

4) “Realizar un cronograma de actividades de capacitación e información, donde se aporte desde el área de la agronomía, toxicología, ecología, terapéutica vegetal y otras que contribuyan a traer claridad al caso del uso de productos de síntesis química en su totalidad. No solo referido a agroquímicos de uso extensivo sino también referido a domi sanitarios”.

5) “Creemos necesaria la presencia de un profesional de la agronomía que trabaje en el municipio de la ciudad. Para ello proponemos la elección mediante concurso de un cargo part time. Los representantes del grupo de agrónomos de la ciudad deberían estar involucrados en dicha elección así como aportar en delinear las incumbencias y tareas que debería llevar acabo dicho profesional”.

6) “El municipio debiera contar con la lista de equipos pulverizadores habilitados por la provincia y dicha lista debiera estar cargada en la página oficial a disposición de la población. Así también contar con la lista de ingenieros agrónomos habilitados por la provincia para desempeñarse como asesores técnicos de pulverizadoras (regentes) y/o expendedores de productos fitosanitarios”.

7) “Proponemos que el municipio se adhiera a la nueva ley de gestión de envases fitosanitarios -Ley 27.279- para dar regulación clara a la disposición de envases de productos de síntesis química que se generan en la ciudad”.

8) “Empezar a trabajar conjuntamente las líneas de monitoreo de plaguicidas en suelo, aire y agua que se nombran en la ordenanza Nro 1113/16. Puntualizar objetivos que sean realizables y se expongas los resultados corrientemente para conocimiento público en la página del municipio”.

9) “Recomendamos que el Estudio Socio Ambiental sea comunicado de manera oficial, desde sus comienzos, actualizando la información a la población cada vez que se realizare un avance en el mismo, además de dar conocimiento de los materiales y métodos empleados”.

10) “Proponemos realizar en el corto plazo una reunión conjunta entre el municipio y el grupo de técnicos, tanto con la autora del estudio en cuestión “Glyphosate and AMPA, “pseudo persistent” pollutants under real-world agricultural management practices in the Mesopotamic Pampas agroecosystem, Argentina” Jezabel Primost, como con otros investigadores que tengan información científica que contribuya a dar tranquilidad y trasparencia a la gente. Con ello se pretende tener la palabra autorizada de los autores, y dejar de lado interpretaciones parciales”.

11) “A los efectos de facilitar la coordinación y la comunicación entre las partes, hemos conformado una comisión representativa del grupo compuesto por los titulares Ana Paula Ronconi, German Coletti y Ramón Romero; y los suplentes Fabian Spiazzi, Renzo Tommasi, Daniel Sanchez y Jesica Schvartz”.

Por último, indicaron que “estos temas y los que se irán agregando a partir del trabajo conjunto son fundamentales para encontrar soluciones integradoras y no parciales, que vayan aportando a una mayor tranquilidad y conocimiento, buscando reglamentaciones y controles necesarios para poder seguir trabajando mancomunadamente y en permanentemente búsqueda de una mayor transparencia en el manejo del ambiente”.

Comunicado Octubre 2017 Final