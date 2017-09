Intensa actividad de la nueva cooperadora del hospital

Vanesa Mohr es la nueva presidenta de la Cooperadora del Hospital Manuel Belgrano y para evitar polémicas aclaró que no sabe nada de la anterior gestión, que no tiene relación y que ellos arrancaron de cero. “Todos tenemos que tratar de involucrarnos, sentí esa necesidad, me presenté a una reunión y ahora soy la presidenta” sintetizó.

Una de las primeras actividades fue una gran venta de torta fritas y con ese dinero arrancaron hoy están organizando la cena anual del nosocomio que se realizará el 30 de septiembre.

Según relató a LA REGIÓN por estos días están encarando el arreglo de baños “Hay que remodelar los baños y toda la zona de parto, para lo que será la reinauguración de la sala materno infantil”. Dentro de las obras a encarar está la cocina y otros trabajos. Actualmente se está trabajando en el frente “unos vecinos solidarios se ofrecieron a lavar y pintar el tapial y el frente del hospital. La gente quiere apoyar a esta nueva cooperadora, estamos muy contentos”.

Mohr reveló que además de las actividades que generan ingresos, han optado por otras iniciativas “Hicimos unas 100 cartas dirigida a gente que conocíamos, contándole cual es nuestra idea y proyecto, tuvo una repercusión muy buena y hay gente que está empezando a colaborar” con estos y los ingresos de las distintas acciones “Vamos a juntar el dinero para afrontar gastos” que demanden las obras encaradas.

Más manos se suman

La peña”Por Los Gurises” que ha realizado acciones solidarias con las comunidades necesitadas del Chaco, se puso manos a la obra y viene realizando mejoras en el Hospital Manuel Belgrano. Durante los dos últimos fines de semana estuvieron limpiando, remendando y pintando “el hospital nos brinda los materiales y nosotros ponemos la mano de obra” dijo Eugenio Castro a LA REGIÓN.

Este grupo de personas que suele arremangarse en por del bien común va a seguir trabajando el próximo fin de semana. Por lo que invitan al que se quiera sumar, no lo dude “así sea para compartir un mate”.