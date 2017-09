Robo en Charadía Materiales “El can de rastreo señaló a un empleado”

El Jefe Departamental de policía habló de temas de interés para la ciudad, como el avance en la obra de la nueva comisaría, el puesto de verificación vehicular que instalarán en Urdinarrain y las novedades sobre el robo a “Charadía Materiales”.

El Comisario Mayor Carlos Fabián Pérez dialogó con LA REGIÓN y dijo que el edificio de la nueva comisaría presenta un avance del 70% y que la intención es inaugurarla cuanto antes, entendiendo que los detalles siempre demandan más tiempo del esperado “estimamos que si no se presentan contratiempos, en 6 meses podría estar terminada”.

Una de las novedades para la ciudad es que “Estamos gestionando un puesto de verificación vehicular para Urdinarrain, para esto se ha dispuesto que un policía de esta localidad se capacite y se convierta en perito verificador de automotores” si bien todo esto viene avanzado este expediente debe ser autorizado por la Dirección Nacional del Automotor “Pero se va a lograr, porque por el crecimiento de la ciudad, es necesaria la oficina emplazada aquí”.

El jefe de policía departamental indicó que “el nivel de delito en el departamento sufrió una importante disminución respecto del año anterior. Hoy estamos en un 40% menos” aseguró.

A la hora de explicar a que obedece esto indicó que “prevención, buen trabajo en el área de operaciones en conjunto con el área de logística” para añadir “Se arreglan rápido las unidades lo que significa más prevención”. También destacó que “Han aumentado los detenidos, se ha atacado el delito, se han logrado apresar a los autores de delitos, y en labor conjunta con la justicia se debe destacar que se está condenando. El año pasado hubo 130 condenando en todo el año; en lo que va de este ya hay 80”.

Robo en Charadía Materiales

Sin dudas que ha sido el caso de mayor repercusión este 2017, ya que los delincuentes se alzaron con medio millón de pesos. Según Pérez “Se lo ataco de distintas formas desde el principio, con criminalística, se han recabado distintos indicios como huellas y pisadas, también se ha trabajado con el área de investigaciones y la comisaria de Urdinarrain” y agregó “se le ha dado intervención a Camilo, un perro que rastrea personas. Se hizo una prueba con una prenda que se encontró. Y el can señalo a una persona, tenemos un dato” aseguró. En esta dirección agregó “Se está trabajando, sin llegar a incriminar, se están dando los primeros pasos pero tenemos una pista importante. Esta prueba es tenida en cuenta por la justicia” destacó. De igual manera indicó que el rastro obtenido por el perro no coincide con los domicilios allanados “Los allanamientos son fundados. En uno de ellos se encontró dinero, y si bien uno no debe inferir nada, llamo la atención la forma en que había sido guardado. Pero estos allanamientos no coinciden con el dato que arrojó el Can” admitió.

El jefe de policía departamental dijo estar convencido de la participación interna “No se descarta nada. Hubo inteligencia, conocían perfectamente el lugar usaron herramientas del propio lugar, y en un sitio lleno de discos agarraron los específicos para el corte” observó. La investigación continúa y se esperan novedades.