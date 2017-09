El hospital organiza charlas de capacitación, reflexión y concientización

Las Licenciadas Anabela Black; Jesica Huck y Yanina Riolfo visitaron los estudios de AIRE LIBRE para contar sobre las jornadas de capacitación y reflexión que organiza el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain. El evento que se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre, y se realiza en el marco del 110 aniversario del nosocomio, contará con tres ejes: El cáncer; el abuso sexual de menores; y problemáticas de adolescentes, como Bulimia y anorexia. Todas las actividades estarán acompañadas de experiencias y aportes de distintos profesionales.

Según detallaron, luego de la experiencia del curso de RCP donde hubo mucha participación de la gente “detectamos la necesidad de saber que tienen nuestros vecinos; así que aprovechando que llegaba el aniversario del hospital conformamos el grupo que se puso a trabajar la idea de esto”. El día 26 de septiembre, a las 19 horas, se realizará una jornada sobre cáncer “lo trabajamos en conjunto con el hospital Centenario, que es nuestro hospital de cabecera. Tuvimos muy buena aceptación desde la institución así que vamos a contar con el equipo de oncología que va a contar cómo es el trabajo que se hace de manera interdisciplinaria” Esto se desarrollará con la participación del Dr. Franco Ramello, quien hablará de las causas y consecuencias del cáncer, la manera de poder prevenirlo y después cómo se aborda desde las diferentes instancias.

En tanto el día jueves 28 se llevará a cabo una jornada interinstitucional dirigida al personal del hospital donde disertará el abogado Guillermo Oscar Sal, quien detallará el protocolo de actuación en los casos de abuso sexual infantil “Esto nos pareció muy importante para contar con herramientas desde la institución para todas las personas que abordamos esta temática, cómo nos manejamos, cómo actuamos en esos momentos con los recursos que tenemos. Siempre nos quedamos en la queja de recursos que no están, de las cuestiones económicas, pero que el personal es lo más importante que tiene la institución del hospital, entonces también creemos importante que cada uno de nosotros sepa cómo manejarnos, en este caso vamos a trabajar esta temática, que generalmente nos desborda, que nos genera desesperación por los organismos que en Urdinarrain no tenemos” indicó la Licenciada Huck.

En tanto la Licenciada Black indicó “somos unas convencidas de que las denuncias hay que hacerlas, que puede ser que no sea como el niño relata o como nosotras pensamos, no nos importa. En principio el relato del niño es lo más importante, o de la mamá que viene en esa situación de crisis a contarnos. La denuncia se hace, después actuará la justicia y los organismos que corresponden para verificar si esto fue así o no, pero la denuncia nos corresponde como ciudadanos y como trabajadores de la salud, no se puede mirar para otro lado” detalló.

EL 29 de Septiembre está prevista una jornada de cine debate “esta actividad está dirigida para los adolescentes, vamos a trabajar la problemática actual, vamos a trabajar sobre relatos de un adolescente con trastornos de la alimentación, entre otros, lo que queremos ver es qué surge del debate, en realidad son varios puntos que hay que enfocar, entonces vamos a ver qué surge de la problemática y lo vamos a ver con las distintas miradas. La idea es que las imágenes, el corto que vamos a mostrar será un disparador” indicó la Licenciada Riolfo.

En este punto las profesionales indicaron que básicamente van a escuchar y enfocarse en la prevención “La situación es contradictoria, por un lado en esta ciudad hay muchas cosas que no se hablan, cosas de las que no somos capaces de hablar, y por otro lado tenemos una tecnología que nos ha avasallado y la información está, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué los adultos no podemos escuchar? Los chicos nos están queriendo decir algo” por esto es que en principio esta jornada va dirigida a los chicos “porque creemos que necesitan ser escuchados” destacaron.