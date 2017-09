Congreso de Emergentología: Fue un éxito el simulacro aéreo en Gualeguaychú

El Hospital Centenario Gualeguaychú junto a ANAC, Bomberos, y fuerzas de seguridad entrenaron a su personal en un rescate masivo de pacientes en riesgo durante un supuesto accidente entre un micro y una aeronave, en el Aeródromo local.

Con la presencia de gran número de vecinos, del simulacro participó la Policía de Entre Ríos, el Ejército Argentino, la Gendarmería y Prefectura Nacional, la Dirección Municipal de Tránsito, los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y Ceibas, integrantes de la Administración Nacional de Aviación Civil y los Servicios de Emergencias del Hospital Centenario y del ámbito privado como VIDA Emergencias.

El desarrollo de la actividad fue coordinada por el Hospital junto al Área de Riesgos de la Comuna de Concordia para culminar el Tercer Congreso Provincial de Emergencias.

Mauricio Alegre, Instructor en Protección Civil y Jefe de Gestión Integral de Riesgo de la Secretaria de Desarrollo Humano y Salud de Concordia, precisó que “en este entrenamiento representamos una avioneta que tiene un alerta y pide autorización a la torre de control de aeropuerto para aterrizar, pero en ese momento, hay un micro haciendo turismo en la pista del aeródromo conociendo las instalaciones”.

El accidente aéreo se produjo cuando “la avioneta bajó sufrió una ruptura del tren delantero e impactó al micro generando diferente tipos de víctimas. Se trabajó con un comando de incidente unificado que coordinó a los distintos servicios de respuesta para dar garantías a los heridos y los respondentes”, explicó Alegre.

Por su parte, el Jefe de Bomberos Voluntarios, Luciano Lissi, puntualizó que “el objeto es trabajar juntos, conocernos en la acción como equipo porque cada uno de las fuerzas sabe que debe hacer. Lo principal es coordinarnos para que, ante una emergencia, salga todo lo mejor posible”.

A su turno, Sergio Sack -que organizó el simulacro- destacó que a diferencia del año pasado se avanzó en “establecer una clara línea de triage y se jerarquizaron las labores: Bomberos actuó en un sector, las fuerzas de seguridad en otro y los Médicos y Enfermeros esperaban la evacuación de los heridos ya inmovilizados para su traslado”.

Nicolás Garbino, Responsable del Aeródromo, valoró que “al instante, se rectificaron errores en la comunicación sobre el sitio del accidente, por ejemplo y ahora sabemos que debemos adecuar algunos detalles para que todos hablemos el mismo idioma”.

Sack agregó que, a partir de aquí, “evolucionamos a consensuar los protocolos existentes en ANAC con los que nosotros contamos en Salud para corregir detalles para trabajar ordenadamente ante una situación”.

Impresiones de los asistentes

La cabecera de pista se pobló de un gran número de ciudadanos que se acercaron para observar el entrenamiento de las fuerzas de seguridad y sanidad de la ciudad.

Una de las actrices que se desempeñó como víctimas del ómnibus urbano es Julia y contó que “es muy lindo participar en el simulacro del Hospital Centenario porque yo soy Enfermera y fui Bombero. Te sitúas para que el otro aprenda, con los nervios propios del momento de la emergencia. Nuestra actuación les sirve a todas las fuerzas para identificar, mejorar y aprender de los errores que se comenten y por eso es una experiencia muy linda”.

Rodeada de niños y familias, la abuela Teresita dijo que “me sorprendió la capacidad que tienen para reaccionar, yo no sabría qué hacer”; mientras que su amiga Raquel agregó que “fue un espectáculo muy interesante porque nos puede pasar en cualquier momento. La verdad, me emocioné y me pareció muy real”, cerró.