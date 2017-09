Juventud le ganó a All Boys en las tres categorías y clasificó al Octogonal Final

Mientras el primer equipo de Juventud Unida se prepara para dar inicio a un nuevo torneo de la B Nacional, las juveniles se metieron entre los cuatro primeros equipos de del Grupo 2 de la Zona Metropolitana y clasificaron al Octogonal Final.



Los triunfos ante All Boys en Cuarta (1 a 0, con gol de Guillermo Ronconi), en Quinta (2 a 1, gracias a las conquistas de Jorge Palacio y Ramiro Reverdito) y en Sexta (Gonzalo Martínez festejó para el 1 a 0 decano), le dieron los puntos necesarios al local para abrazar el importante objetivo.

“La clasificación nos permite seguir compitiendo hasta mediados de noviembre con los otros siete equipos clasificados. Es muy importante este logro porque vamos a jugar con los mejores, lo que nos sube la vara a sólo dos años de haber dado comienzo a este proyecto”, celebró el coordinador deportivo de Juveniles, Carlos Macchi.

Asimismo, consideró que “en la actualidad hay muy buenos jugadores en las inferiores de Juventud” y remarcó la evolución que las seis categorías que participan en los Torneos de AFA han tenido en este tiempo.

“Esto es fruto de un enorme esfuerzo hecho, no solamente por los chicos que se rompen el alma en cada entrenamiento, también por el grupo de trabajo que me acompaña, de la dirigencia y de mucha gente que nos ha dado una enorme mano”, indicó Macchi, quien no tiene dudas de que “de a poco van a ser cada vez más los chicos que puedan nutrir a la Primera de Juventud”.

A diferencia de la instancia inicial, donde los puntos se sumaron por club, ahora en el Octogonal Final cada categoría sumará individualmente. El lunes próximo se sortearán los cruces.

Zona Metropolitana

Grupo 1

Argentinos Juniors

Camioneros

Nueva Chicago

Villa Dalmine

Grupo 2

Ferro

All Boys

Chacarita

Juventud