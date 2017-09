El Vóley de Olimpia no para

Con una mirada sorpresiva, a fines del año 2011 comenzaba el vóley en Olimpia Club. Hoy se transformó en una de sus principales disciplinas y no solo representa a Urdinarrain en el departamento, sino que también está comenzando a hacerlo en la provincia. Con toda la energía puesta en la superación, Sebastián Praderio nos cuenta los progresos obtenidos en estos últimos cinco años.

Esta disciplina comenzó a fines del año 2011 y a mediados del año 2012, se suma Sebastián Praderio, quién además de haberse recibido de profesor de Educación física, y estar muy ligado al club sentimentalmente, realizó el curso de Técnico en Vóley como especialización para dedicarse a pleno a este deporte. En ese momento se hizo una importante convocatoria, la cual dejó como resultado 40 personas dentro del club, o sea que sobrepasó la expectativa.

En Junio de ese año, participaron del primer torneo de Máxi Vóley en la ciudad de Gualeguay donde realizaron una muy buena experiencia, ya que esta categoría estaba vista del lado de la recreación. En el segundo año del maxi, comenzó una categoría más que fue la sub 16, y al tercer año, comienza con todo el mini vóley y las categorías sub 14 y sub 15. A partir del quinto año, Praderio se aparta del Maxi y se dedica exclusivamente a todas las formativas, que según sus declaraciones, es como se debería haber comenzado.

En ese año participaron en dos torneos simultáneos, el municipal y como invitados en la liga de Gualeguaychú, de la cual quedaron cuartos de seis equipos, cosa que sorprendió a todos, pues según Praderio: “Molestamos un poquito a quienes siempre habían sido superiores en vóley por su trayectoria y años de práctica de este deporte como lo son Gualeguaychú y Larroque”.

Actualmente juegan en la Asociación de Vóley de Gualeguaychú, ya que le abre otras puertas y posibilidades, como lo hacen las otras asociaciones de la provincia y conforman la Federación Entrerriana de Vóley, de esta forma, están abiertas a que algún integrante de los equipos sea elegido para representar a la Selección Provincial como así también, la Nacional. Para esto hay que federarse y es el próximo paso que dará Olimpia a partir del año 2018, con las categorías más fuertes, como lo son la sub 13 y la sub 15.

El crecer en categorías y asociaciones implica otro nivel de juego y se está logrando con mucha práctica, técnicas y preparación física a través del gimnasio. En esta nueva etapa se presentan juegos más fuertes que producen mayor desgaste. Según el técnico de Olimpia, la diferencia con otros deportes grupales, es estar separados del contrincante por una red, aunque enfatizó que hay que poner mucha garra ya que la pelota no debe ir al piso y es un deporte de rebote, donde siempre hay que estar trabajando con el cuerpo, la velocidad de la pelota y todos los sentidos bien puestos.

Es de destacar, que este año Urdinarrain estará presente en los Juegos Evita por primera vez, con el Beach Vóley (Vóley de parejas en canchas de arena) Las chicas pertenecen a la categoría sub 14 y fueron elegidas en la etapa local, luego pasaron a la departamental, ganándole a Gualeguaychú y Pueblo Belgrano 2-0, quedando así clasificadas para el provincial, que se llevará a cabo en la ciudad de Cerrito, el 27, 28 y 29 de septiembre. Nuestras representantes son Antonella Heidel y Anita Ledri, quienes deberán entrenar muy duro ya que se van a encontrar con jugadoras muy fuertes en el Beach Vóley de la provincia.

Con respecto al club, la prioridad es primero terminar de cerrar la otra cancha, después hay que nivelar el suelo, por la diferencia en la altura de ambas canchas, y después si pensar en un piso de parqué u otro especial, como lo es el de goma de alta densidad que también se acostumbra a usar. Es una ilusión conjunta de directivos, técnicos y familias, poder terminar con estos objetivos.

No está de más recordar, que Sebastián Praderio, es Técnico Provincial nivel uno y dos y en el mes de Octubre de este año, realizará el curso de técnico Nacional Uno, todos estos cursos, constan de certificados que acreditan las tecnicaturas correspondientes, lo que hace al profesionalismo del instructor, con el que cuenta Olimpia hoy y que además se ocupa constantemente de informar sobre su trabajo y el de sus alumnos a través de las redes sociales. Sin dudas, un apasionado de su trabajo.