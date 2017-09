Guiano: “No se puede producir a cualquier costo en términos de salud”

El Presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER) Gabriel Guiano, manifestó el compromiso de la institución que preside, con las prácticas amigables con el medio ambiente. En este sentido se hizo eco de los estudios sobre concentración de Glifosato en el suelo de Urdinarrain “de nada sirve el dinero si se debe comprar salud” dijo a LA REGIÓN al tiempo que recalcó que se debe trabajar coordinadamente por el bien común.

El referente del sector agrónomo de Entre Ríos, dejó en claro que al enterarse de la problemática que vive Urdinarrain, primero le generó preocupación, pero señalo que lamentablemente no es una novedad. Rescató la actividad del Dr. Damián Marino, Investigador del CONICET, quién publica el informe sobre el glifosato en nuestra tierra, que tanto revuelo causó, como así también el publicado a finales del año 2016, sobre la presencia de glifosato en lecho del río Paraná.

Guiano resaltó que “no se debe tomar este informe como un ataque a los productores, ya que sería una mirada equivocada” para agregar que no existe el lucro sin salud ya que “de nada sirve el dinero si se debe comprar salud”. Respecto al ambiente no puede haber disidencias que puedan generar bandos diferentes, porque el ambiente es uno solo, es el espacio donde vivimos y van a vivir nuestros hijos y nietos.

Apuntó también que “un profesional en su sano juicio no puede querer perjudicar al ambiente, puede ser que se tengan algunos defectos, pero esto no quiere decir que todos hagan mal las cosas”. El profesional admitió que “Hay mucho por corregir, cosas que mejorar, pero también hay cosas para rescatar, y el que se sienta atacado es porque desconoce algunas cosas o porque realmente las está haciendo mal”. En esta línea señaló que es importante no olvidarse de lo que se denomina Patrimonio Nacional, como son los ríos, arroyos, lagunas, “la legislación es clara y hay que respetarla” indicó.

El presidente del COPAER, afirmó que “Urdinarrain no es la ciudad más contaminada del mundo en glifosato, lejos está de eso” y abonó la teoría de que “a veces la prensa, al dar una información de estas características, provoca un revuelo social”, aunque entiende que este trabajo en ocasiones ayuda a despertar una conciencia ecológica en un pueblo como el nuestro.

Gabriel Guiano dijo que “Entre Ríos es una de las provincias más productivas del país, pero se debe saber que no se puede producir a cualquier costo en términos de salud y conservación del ambiente y tampoco se puede parar toda la actividad de un día para el otro. Es un proceso largo que lleva replanteos y romper con algunos paradigmas”.

El profesional resaltó que los problemas se solucionan cuando se trabaja en conjunto, y lo ocurrido en Urdinarrain debe dejar de producir un quebranto en la sociedad y transformarse en una búsqueda de soluciones definitivas. Con profesionales locales, con un estado que se quiere ocupar y tiene muchas acciones por realizar “No deben quedar exentos de responsabilidad los que trabajen con residuos sólidos urbanos, plantas defectuosas de tratamientos cloacales, otras ligadas al sector productivo, o al minero como sucede en otros puntos del país” opinó.

Las escuelas fumigadas, son otro tema importante que preocupa al COPAER, y es por esto que “firmó un convenio con el Consejo General de educación, principalmente con las escuelas rurales, para exigirle al Estado que controle y que aquél que no cumpla con la ley pague por ello. Los niños son la clase de población más vulnerable a esta problemática” fustigó.

“A la naturaleza no se la pueda llevar puesta, debemos tener responsabilidad social, no se cumple una ley por la multa que me van a imponer, sino por convicción, por el bien común, debemos tener responsabilidad social, por mi hijo, por el del vecino, por el del amigo y el del enemigo también” concluyó.