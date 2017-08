Bomberos salieron a la ruta 20 a tapar los baches

El mal estado de la Ruta Provincial 20 no es ninguna novedad y que se suceden todo tipo de siniestros tampoco, lo distinto fue ver con la pala y tapando pozos a los Bomberos. En contacto con LA REGIÓN, Dario Tovani, Jefe del cuerpo voluntarios de Basavilbaso, dijo que “Tuvimos varias llamadas pidiendo la colaboración en el cuartel. Había tres pozos en pocos metros, así que se decidió salir a taparlos con algo y hacer señales para que aminoren la marcha”. Tovani explicó que la acción se dio porque “preferimos hacer ese trabajo a después tener que levantar una familia entera en un siniestro grave”.

La curiosa situación se dio en RP20, a unos 2000 metros del cruce con RP39 y 20 entre Basavilbaso y Gilbert. Según describió Tovani “Los pozos tenían unos 25 cm de profundidad por 1 metro de ancho. Son verdaderas trampas mortales. Hemos tenido suerte que no ha pasado a mayores”. De igual manera señaló que antes de llegar ya eran al menos tres los vehículos que habían sufrido las consecuencias.

Los Bomberos Voluntarios de Basavilbaso estuvieron unas 3 horas con señales y balizas “Humildemente tratamos de hacer lo imposible para que no ocurra ninguna desgracia. Señalizamos con conos, llevamos piedra y arena para tapar, no tenemos elementos para este trabajo pero hicimos lo que pudimos y por suerte no pasó nada grave. La gente respeta el trabajo que hacemos, se pone en alerta y aminora la marcha” indicó. Esa noche se presentaba el peor panorama, confluían el estado de la ruta, la conducción y la lluvia “No se veía nada” aseguró.El servidor público recomendó “Que la gente tome conciencia de que en esta zona hay que tener una conducción defensiva” finalizo.