Aldea San Antonio: Misterioso robo de un CPU en la escuela secundaria

En horas de la madrugada de este jueves 24, se produjo un hecho delictivo en la escuela Nro 1 Aldea San Antonio. Desconocidos ingresaron y se llevaron únicamente el CPU.

Según relató a LA REGIÓN el rector del establecimiento, Germán Spomer “llegué, entré normal a la dirección y me senté frente a la computadora, recién ahí me dí cuenta que no estaba el CPU. Primero pensé que tal vez alguien la había llevado a reparar, aunque era extraño ya que andaba bien, pero finalmente me di cuenta que se trataba de un robo” lamentó al tiempo que contó que nunca les pasó “es la primera vez que nos roban” aseguró.

El episodio causó sorpresa en la comunidad educativa “había netbooks, otros objetos de valor, hasta dinero de una rifa, pero nada de eso faltó, solo el CPU”. Se trata de un equipo que tiene unos dos años “no tiene mucho valor, lo valioso es la información: notas presentadas, proyectos y muchas fotos y videos, incluso las del aniversario. En esa maquina se registraba gran parte de nuestra Historia” lamentó.

Fuentes policiales señalaron a este medio que no hubo nada alterado, levantaron la persiana y abrieron la ventana doble hoja que estaba sin traba, según la primera hipótesis es una acción tendiente a causar inconvenientes en la faz administrativa, ya que ahí tiene archivos importantes. En el escritorio había $2000 en efectivo y otros elementos de mucho valor. El gabinete criminalístico levantó huellas dactilares de la hoja de vidrio de la ventana.

Spomer no cree que se trate de un alumno y le cuesta imaginar que sea alguien relacionado directamente con la institución “no hubo ningún inconveniente, todo lo contrario, estamos pasando momentos de felicidad desde la inauguración del nuevo edificio”.