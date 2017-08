Segunda jornada del juicio por tentativa de homicidio que involucra al presidente del PJ local

Esta mañana se desarrolló la segunda jornada del juicio por tentativa de homicidio que involucra a dos ciudadanos de Urdinarrain, uno de ellos el presidente del Justicialismo local quien desde que se registró el hecho ha cumplido con prisión preventiva. Las penas previstas para este tipo de delito van de 3 a 12 años.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, realizó hoy la segunda jornada de la audiencia oral y pública vinculada con el Legajo N° 3282/17, caratulado “Edgardo Chareun S/ homicidio simple (en grado de tentativa) en la que están imputados Romualdo Rubén Aguirre (40 años) y Mario Alberto “Correntino” Cabrera (26 años), ambos domiciliados en Urdinarrain.

El Tribunal está integrado por los doctores Mauricio Derudi (quien es el director del debate) y los vocales Alicia Vivian y Arturo Exequiel Dumón.

Por parte de la fiscalía interviene la doctora Martina Cedrés, quien llevó adelante la Investigación Penal Preparatoria y el fiscal coordinador general, Lisandro Beherán. Por la querella de Chareun interviene el doctor Raúl Jurado. Mientras que la defensa de ambos imputados es ejercida por el doctor Carlos Wagner.

El hecho atribuible a ambos imputados está registrado aproximadamente a las 19:20 del 25 de mayo pasado. Para el Ministerio Público Fiscal como para la querella, tanto Aguirre como Cabrera actuaron “conforme a un plan previamente establecido y división de tareas” y se hicieron presentes de manera conjunta en el bar que funciona dentro de las instalaciones del Club Progreso, ubicado en la calle Aristóbulo Del Valle sin número, entre sus similares Patriarca y Libertad de Urdinarrain.

La tentativa de homicidio se suscitó cuando ambos imputados ingresaron a ese Club y Aguirre fue advertido por la víctima que debía irse allí porque la Comisión le había prohibido el ingreso.

En ese momento, Aguirre le propina una trompada a una persona que se encontraba parado cerca de la barra, lo que provocó su caída junto con un ventilador de pie. Una vez en el suelo, le propinó varias patadas en su anatomía, produciéndole contusiones en la cara, en el codo izquierdo y en la pierna izquierda. Ante dicha situación, esta persona agredida atinó a esconderse detrás de la barra, oportunidad en que Aguirre comenzó a tirarle taburetes a él y al cantinero Edgardo “Pichilo” Chareun (51 años).

El cantinero intentó sacarlo hacia la galería junto a Cabrera y quiso cerrar la puerta para evitar su ingreso. En se instante, Aguirre rompe la puerta con un taburete y vuelven a ingresar y comienzan a golpear a la víctima Chareun, que incluso estando en el piso le producen una equimosis periorbital izquierda, de acuerdo al informe médico policial.

En tanto, Cabrera le propinó tres puñaladas con un cuchillo, produciéndole una herida en la zona abdominal más otras lesiones corto punzante en diversas partes del cuerpo.

Luego de ello, los imputados se dieron a la fuga del Club. Las lesiones producidas a la víctima fueron de tal magnitud que pudieron terminar con la vida de él. Por eso esta causa se caratuló bajo tentativa de homicidio.

Tanto para la fiscalía como parla la querella, la conducta de ambos agresores se encuadra en los delitos de homicidio simple en grado de tentativa, en concurso real con el delito de lesiones leves, de acuerdo a los Artículos 42°, 45°, 79° y 89° del Código Penal, que se le atribuyen a Aguirre en calidad de coautor en la tentativa de homicidio y de autor en las lesiones leves. En relación a Cabrera su conducta se encuentra encuadrada por el delito de homicidio simple en grado de tentativa (Artículos 42° y 79° del Código Penal), que se les atribuye al encartado en calidad de coautor (Artículo 45°).

En las dos audiencias que se han realizado hasta el momento, se han aportado como pruebas la declaración de Aguirre (Cabrera hizo uso de su derecho a guardar silencio); además de haberse registrado el testimonio de las dos víctimas y varios testigos, especialmente el doctor Marcelo Benetti -quien declaró hoy- y confirmó su actuación médica y la gravedad de las heridas.

En cuanto a la expectativa de la pena, los parámetros son cinco años y tres meses como mínima y doce años y seis meses como máxima; siempre y cuando prospere la calificación establecida por la fiscalía y la querella.

Y si la calificación fuera por lesiones graves, entonces la pena comprende tres años como mínima y diez años como máximo.

El jueves continuará este debate con la recepción de los testimonios aportados por la defensa y los alegatos de clausura fueron fijados para el miércoles 23 de agosto a las 9. Mientras tanto los dos acusados siguen con prisión preventiva.

Bahillo: “El arrepentimiento no alcanza”

Como es sabido el imputado de apellido Aguirre ostenta el cargo de presidente del PJ local, por lo que el caso es seguido con atención por militantes y referentes políticos.

Sobre el tema que genera incomodidad en el partido, el Diputado Provincial Juan José Bahillo dijo “Él ha tenido un hecho muy desafortunado de su parte, yo no he hablado con el sino con familiares que me cuentan que está muy mal, muy arrepentido, porque entiende que lo que hizo fue algo absolutamente incorrecto y no se corresponde a una vida en sociedad ni de respeto hacia los demás. A partir de esta actitud de arrepentimiento, bueno el tendrá que someterse a la justicia y hacerse cargo como hombre mayor que es. De sus errores, de esta gran equivocación que cometió, porque con arrepentirse es bueno en su actitud y es bueno en su conciencia, pero para saldar esto en la sociedad, va a tener que acatar lo que dictamine la justicia”.

A propósito de que el partido lo sigue sosteniendo en el cargo, Bahillo señaló “Son muchos los dirigentes de Urdinarrain, que pueden trabajar y están comprometidos en trabajar. El justicialismo no se va a inmovilizar porque el presidente esté pasando por este momento desafortunado, desgraciado, producto de sus propios errores. Uno no pretende criticar, de ninguna manera, lo injustificable. Se tiene que hacer cargo. El arrepentimiento de parte de él es bueno, pero no alcanza” concluyó Bahillo.

Nahuel Maciel – EL ARGENTINO

Javier Vilaboa – DIARIO LA REGIÓN