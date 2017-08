Feyt: “Hace 8 años denuncié casos de cáncer por glifosato y solo me criticaron”

La ex Concejal Monica Feyt recordó que hace casi una década denunció lo que pasaba en la cuadra donde vive: De un total de 8 mujeres 5 padecían cáncer. Su lectura era que los agroquímicos los estaban afectando. Según recordó Feyt, los medios y dirigentes que hoy se ponen la camiseta de la defensa de la salud y el medio ambiente, en ese entonces la minimizaban y atacaban.

Quien fuera edil del Frente Para Todos, Monica Feyt, padeció cáncer de tiroides lo que la llevó a investigar la problemática y a convertirse en una militante contra el uso de agro tóxicos.

En diálogo con LA REGIÓN dijo “Concretamente yo actué cuando empecé a ver que todo el mundo fumigaba al costado de mi casa, en frente, el de atrás, en toda la manzana, todos usaban agroquímicos dentro del ejido, y bueno tuve este problema de salud concretamente, donde la médica que me daba el yodo radioactivo me decía que se debía entre otras cosas a lugares que estaban afectados por los agroquímicos” sintetizó. Feyt empezó una lectura profunda de la temática aprovechando el mes que tuvo que estar encerrada mientras le aplicaban yodo.

Encontró que existía legislación local y corroboró que cada vecino hacía cualquier cosa, algo que ocurría con el consentimiento del gobierno municipal. Quien fuera edil de Urdinarrain recordó que “Ya en el plan estratégico del año 2000 los vecinos de Urdinarrain estaban preocupados por la cantidad de agroquímicos y demás que usaban dentro del ejido”.

Feyt recordó que en 2008 “en mi cuadra de un total de 8 mujeres 5 padecíamos cáncer. Un promedio muy alto; si no era el glifosato o los agroquímicos que todo el mundo tiraba sobre los terrenos había otra cosa y yo exigía que el gobierno municipal al menos nos diera la tranquilidad de que esto no se hiciera más como así lo exigía la ordenanza”. Su denuncia trascendió a nivel provincial “yo tuve el acompañamiento de toda esta gente que estaba en la lucha contra los agroquímicos que ya estaba sucediendo en otros municipios de la provincia y concretamente en el año 2010 yo fui a hacer una denuncia porque el tema siguió a un lugar que se llama UFIMA – Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental-. esta denuncia nunca trascendió, el municipio la ocultó, es más en algún momento Traverso la mencionó como que yo había denunciado al municipio y que era una barbaridad porque así no se hacían las cosas” –tiene la grabación de Traverso en una FM diciendo esto-.

La entonces Concejal exigía que se cumpliera la ordenanza la 552 del año 2004, esta ordenanza decía que no se puede fumigar dentro del radio urbano que el municipio debía tener un registro único de productos peligrosos para saber qué productos se estaban usando “hay desconocimiento, hay productos que están prohibidos por la legislación nacional y provincial” y agrega “El consejo deliberante no acompañó en esto, de hecho los partidos que gobiernan la ciudad tanto el oficialismo, el partido intransigente como el Frente Para Todos siempre fueron muy insensibles con este tema e incluso en la campaña 2011 donde yo iba en el 5to lugar, sabía que era despreciada o rechazada por mi lucha ambiental, por mi denuncia porque obviamente no podía haber lugares donde se vendiera adentro de la ciudad eso tenía que ver con intereses que se mezclan con este tema tan importante que tiene que ver con la salud y el cuidado del medio ambiente que hace a la responsabilidad de todos, alguien se tiene que hacer cargo de este desastre ambiental” se quejó.

La profesora Monica Feyt reveló que miraba las propuestas en las campañas 2011-2015 “nadie menciona en nada esta problemática, que es una problemática grave, siempre lo fue, del control y uso de agroquímicos dentro de la ciudad, manipulación, venta, distribución siempre fue un problema que nadie quería tocar porque obviamente todos tenía un conocido o alguien afectado o alguien que vendía o alguien que trabajaba para ese lugar, o era aplicador, o trabajaba en esa empresa y entonces ahí se definía también la cuestión política. Yo creo que han sido mezquinos los dos partidos que gobiernan la ciudad en toda esta cuestión y que han sido insensibles”.

En este sentido recordó que a fines de Junio cuando vino el Dr. Damian Marino a Gualeguaychú no había nadie de Urdinarrain, y que cuando fue a Basavilbaso el año pasado tampoco, solo algunos casos puntuales y de modo particular “las charlas ya no sirven para nada si el gobierno municipal no actúa y no tiene claro la gestión de acá a 10 años que van a hacer, porque pasaron 10 años de mi denuncia, no es un año, pasaron casi 10, y pasaron tantos otros más, de la gente que estaba preocupada y que en algunos caso murió por este tema en el que siempre se hizo muy poco”.

Feyt trajo a la memoria que en 2014 alguien había alquilado un galpón sobre el Boulevard Yrigoyen y estaba hace más de un mes manipulando y desparramando olores muy penetrantes provocando la alteración de los vecinos porque estaban todos afectados “habían llamado reiteradas veces al municipio. En estas cuestiones yo creo que no hay que dudarlo ¿No? para esto está el municipio para ejercer el poder de policía. Esto fue en octubre de 2014, insistimos con los vecinos, con nota, con firma incluso yo siendo concejala de la ciudad y lo resolvieron recién en diciembre, volvimos a insistir que nos den una solución, así que habían pasado 2 o 3 meses de que el tipo seguía trabajando sin habilitación haciendo una tarea sumamente contaminante ante la vista de las autoridades de la policía y no daban respuestas rápido. Pero bueno, después se enojan y se convierten en las victimas” reprochó.

La docente secundaria indicó que el municipio ha gastado mucho dinero, desde el año 2006 hay un estudio de una universidad “La información no se conoce, la ocultan o tratan de ocultarla, de que la gente no se entere. En el 2006 se hizo este proyecto de planeamiento Urbano-ambiental que nosotros aprobamos en junio de 2009 que es un código de planificación que la universidad aconseja no usar para no degradar el ambiente, cuidar los espacios verdes, todas esas cuestiones, pero además después en el 2009-2010 se hizo una encuesta de salud que el municipio también pagó y que nunca dijo los resultados. Esos datos no están en ningún lado”.

Sobre la alta concentración de Glifosato en la tierra dijo “En estos 10 años de denuncias y demás no se hizo nada, los resultados no me extrañan. Acá se aplica la lógica del te conozco entonces no te denuncio. Que te denuncie otro así yo no me hago cargo de que vos estás haciendo las cosas mal” llena de papeles Feyt muestra “Mirá lo que dice la ordenanza del año 2004: Llevar un catastro de los problemas ambientales que puedan existir en el radio urbano. Llevar bajo su cargo un registro único de habilitación municipal de productos nocivos para el medio ambiente y la salud de la población. El municipio, las autoridades, los que ellos elijan, la secretaría de medio ambiente, la que está a cargo de medio ambiente deben actuar de oficio porque para eso administran la ciudad y tienen el deber de cuidar a la salud de su población”.

“¿Qué les dejamos a las generaciones que vienen? ¿Qué va a pasar de acá a 30 años? ¿Qué les dejamos a nuestros descendientes? ¿Un suelo, un ambiente totalmente contaminado, dañino para la salud? No sé, yo también me siento como con tristeza, no es que no.” Y reafirmó “nadie se preguntó qué ha hecho este Municipio Saludable ante el actual estado de gravedad ambiental y ante la cantidad de personas que mueren de cáncer en Urdinarrain, aparte de asistir a sus velorios? Yo tengo la conciencia tranquila por haber hecho lo que estaba a mi alcance y lo que no se hizo es porque no tuve acompañamiento ni del concejo todo” fustigó.

Monica Feyt observó “Si vos estás ahí ocupando un lugar de responsabilidad donde los vecinos te eligieron para hacer cumplir las ordenanzas actua, movete, dales una respuesta una solución a la gente rápida porque si no estás ocupando un cargo al pedo” se quejó

“La gente tiene que ponerle el pecho a las balas, ir a golpear la puerta y exigir al intendente a los concejales que cumplan con las ordenanzas y cuiden obviamente la salud de todos. Esto no es que recién empieza, esto viene por no haber actuado a tiempo. Basta de reuniones, que empiecen a actuar” finalizó.

Ordenanzas

Ordenanza 552-04 (Medio Ambiente)

Ordenanza 504-03 (Consejo de Salud)

Ord. 696-09 (Código de Planeamiento Urbano)

Ord. 703-09 (Reforma Código Planeamiento)