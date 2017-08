Lisandro Beherán: “Consideramos que son cientos las víctimas” de Gustavo Rivas

El titular de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, doctor Lisandro Beherán, confirmó que el resultado preliminar de las pericias sobre el material enviado a Paraná guarda estrecha relación con la causa. En los próximos días se llevaría a cabo la pericia psiquiátrica a Gustavo Rivas.

El fiscal e recibieron por escrito informes preliminares sobre el material que fue secuestrado en la casa del doctor Rivas; esto ha sido remitido por la División de Inteligencia Criminal de la Provincia de Entre Ríos con sede en Paraná, como adelanto por escrito del análisis del cuantioso material enviado, el cual continuará siendo analizado y sobre el cual se brindarán informes posteriores, aproximadamente en un plazo de 30 días contando desde que se envió el material. Los informes finales contarán con las imágenes, el detalle y la actualización de la tecnología de algunos de los videos a los efectos de que sea de más fácil el acceso a los fines del proceso”.

“El informe que se nos ha remitido da cuenta de que, al menos en la parte a la que se hace referencia, guarda estrecha relación con la causa. Son pruebas que se suman a la investigación, acordando con la imputación, refuerza el material probatorio con el que ya contábamos”, dijo Beherán a la vez que recordó que “la carátula es la misma por la cual se iniciara la causa de oficio por parte de esta Fiscalía”.

Respecto al argumento de Rivas para abstenerse a declarar el lunes pasado, el fiscal opinó: “Cuando junto a la doctora Cedrés formulamos la acusación en relación a cuatro personas determinadas, dos aparecen en la causa con identidad reservada, mientras que otras dos están identificadas. La Defensa si quisiera podría tramitar ante el Juzgado de Garantías, con el argumento suficiente, e incluso el juez podría resolver a su favor -en el caso de considerar que hemos cometido una falta desde la Fiscalía al no dar a conocer la identidad-, pero en nuestro caso entendemos que el código de procedimiento nos avala y que podemos investigar perfectamente los hechos durante esta etapa con las personas con identidad reservada; consideramos que la Ley nos da esa herramienta y por eso la usamos”.

E instó: “Cualquier persona que así lo quisiera, puede acercarse a Fiscalía a prestar declaración testimonial o en calidad de víctima, guardándosele la identidad durante toda la etapa investigativa. Esto es perfectamente válido y está en el código de procedimiento de la Provincia”.

Respecto a la cantidad de denunciantes en la causa, Beherán confirmó que “hay cuatro hasta el momento, y alrededor de una docena de testigos, con mayor o menor interés, algunos han aportado mucho y otros lo que han podido, pero todos con suma valentía, acercándose hasta Fiscalía y brindando la información que esta dentro de sus posibilidades”.

Y sumó: “Seguimos esperando que se acerquen todos aquellos que quieran hacerlo, tanto como víctimas como testigos de la causa”.

“Con una investigación recientemente comenzada, podemos hablar en principio en base a la prueba con la que contamos hasta el momento, con lo que hemos descubierto, y en relación a la actividad que hemos realizado. En la imputación le hemos hecho saber a Rivas que consideramos que son cientos los casos; pero una cosa es lo que consideramos o podemos decir en relación a que si son cientos o miles u otros tantos, y otra cosa es el fiscal en su actividad; al fiscal no le alcanza con decirlo sino que tiene que probarlo, a diferencia de lo que le ocurre a un medio periodístico que puede hacer una estimación incluso con una calculadora sobre a cuantos pueden ser en base a tiempos y cantidades, al momento de formular una imputación -que posteriormente debe ser probada certeramente- no podemos hacer números que después resulta que pueden coincidir o no. En base a eso la imputación que formulamos de cientos, lo relacionamos con el material probatorio que hasta el momento tenemos de cientos de casos”, aclaró Beherán.

“Hoy por hoy dentro de lo que es el aspecto preliminar de la investigación, hoy consideramos que hay cientos de víctimas; pero esto se ratificará con los dichos de esos cientos”, señaló.

Consultado por el desarrollo de la causa que sindica al reconocido abogado como autor de los delitos de promoción a la corrupción y prostitución de menores, dijo: “La parte más trascendente de esta causa ya transcurrió, lo que se ha dispuesto depende de los peritos en salud mental; se ha dispuesto una pericia psicológica-psiquiátrica para el denunciado, en relación a el; será en los próximos días, depende de la agenda de los peritos. Siempre estamos a la espera de los informes que nos van presentando del material que tenemos como prueba y a disposición de recepcionar testimonios y en permanente contacto con las víctimas y testigos de la causa”, concluyó el fiscal.

