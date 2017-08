Cancer en Urdinarrain: Los Concejales recibieron a la Asamblea. Hubo críticas y un consenso de mirar para adelante

Anoche se efectuó una extensa reunión entre Concejales y vecinos, para abordar la problemática del cáncer en Urdinarrain. Los asambleístas criticaron la poca acción del gobierno y luego de momentos incómodos, se terminó consensuando dar pequeños pasos mientras se espera por un estudio ambiental.

El presidente del Concejo Deliberante, Martin Traverso comenzó justificando la ausencia del Intendente Alberto Mornacco y admitió con luego de meses de intentarlo no habían llegado a buen puerto con el estudio ambiental.

Luego de la introducción comenzaron a hablar los referentes de la Asamblea “Juntos Podemos” quienes recordaron que se unieron con el fin de determinar por que existen tantos casos de cáncer en la ciudad. Criticaron que tras meses reuniones y protocolos con la clase política, ellos en una semana habían logramos más. Y tiraron una batería de preguntas como ¿Cuántas personas enfermas hay en Urdinarrain? ¿Que tipos de enfermedades? ¿Cuales son los factores? ¿Que medidas piensan tomar? entre otras, para terminar preguntando ¿Cuánto más van a esperar. No les quita el sueño esto?

Añadiendo que consideran necesaria, fundamental y urgente la elaboración de una base de datos estadísticos “Exigimos una investigación para saber las principales enfermedades de Urdinarrain”.

Luego de los reproches de falta de comunicación y de participación -la gente del Frente Para Todos era invitada por primera vez- fueron quedando en claro algunos temas, como por ejemplo que este año por diversos motivos no se realizará el estudio ambiental y se tendrá que esperar hasta el año que viene, si es que en el medio no aparece otro motivo que lo aplace. Teniendo esto en cuenta, desde la Asamblea se propuso poner objetivos realizables y en este sentido se programo una reunión para el próximo martes.

Diversas opiniones y aportes

El Dr. Alberto González afirmó que “Se sabe hace mucho tiempo que Urdinarrain es un pueblo fumigado” en tanto el Concejal Nicolas Bugarin señaló que la ordenanza del año pasado que impone 600 metros de la planta urbana es “una medida precautoria, hasta no saber a ciencia cierta si los agrotoxicos son cancerígenos o no” y el edil Sebastián Ingrassia que “La problemática tiene nombre y apellido, se llama Monsanto y la fumigación” por su parte el Director de tránsito, Daniel Ayende, habló como vecino y sentenció que “La ordenanza de 2016 no sirve, es a temporaria” y ls pregunto a los ediles sin vueltas “Están dispuestos a tocar intereses?” propuso que se prohíba la fumigación en todo el ejido urbano y ante el reclamo por más controles por parte de los vecinos recordó que “El poder de policía es escaso”. Horacio Fernandez del Frente Para Todos propuso no olvidar lo que ha pasado pero mirar para adelante “estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario y ante quien sea necesario para comenzar a esclarecer estas cuestiones que nos preocupan”.

Fue interesante el aporte de la profesional Primost, hermana de quien realizó el muestreo en el suelo determinando alta presencia de Glifosato. Dijo que el trabajo tiene un contexto y que “no quiere decir que Urdinarrain sea la única ciudad, ni que sea la más alarmante” en su intento de bajar la efervescencia pareció culpar a la prensa por los datos presentados. A pesar de esto, la publicación que está circulando no coincide con su análisis.

Al final Marcelo Riolfo recordó que no se meten en la puja de nada “a mi me interesan mis hijos, mi familia y lo que le pasa a la sociedad donde vivimos. La salud del pueblo” concluyó.

Todos los consultados por LA REGIÓN entendieron como positivo el encuentro, aunque con matices. Concejales admitieron errores pero ven en la reunión una oportunidad para trabajar el tema. Desde el lado de los vecinos esperan que no quede todo en buenas intenciones.