La Ruta Provincial 20 según la Asamblea

Los vecinos autoconvocados por una ruta más segura, siguen atentos las reuniones, anuncios y acciones relacionados con la Ruta Provincial 20. A propósito de las novedades de los últimos días y el encuentro con el gobernador Bordet, escribieron la siguiente columna para LA REGIÓN.

La actualidad en nuestra provincia respecto de la trama vial conlleva a revisar el estado de situación al respecto

La Ruta Prov. 20 -desde Gualeguaychú a Rosario de Tala por Basabilvaso fue culminada en teoría en el año 1962.

Además, es de destacar, que la evolución del parque automotor desde su inauguración a la fecha ha crecido con enorme velocidad, no solo en la cantidad de vehículos sino en el tamaño y el porte de las unidades que transitan la ruta.

Por lo cual nos preguntamos ¿que es lo que sucede que en Entre Ríos no se planifica la adaptación de la trama vial acorde a las necesidades de transitabilidad?

Las respuestas que encontramos es que no hay una correlación entre producción y reinversión de las utilidades económicas que deberían aplicarse a la mejora vial, no hay voluntad política de buscar los medios necesarios para el financiamiento de una obra de esta envergadura, no existen las sumas de articulación en gestión entre todas las localidades por donde pasa la ruta 20 para un trabajo en conjunto en pos de conseguir objetivos sustentables para la región, por ultimo falta responsabilidad del estado en lo que respecta a la seguridad de quienes transitan por ella.

Muchas veces se especula con la argumentación que no hay fondos suficientes para encarar una obra de este tipo, sin embargo, lo recaudado por retención a los cereales, el impuesto al gas oil que debe reasignarse a la trama vial, se considera son fondos que deben ser redistribuidos en sus localidades de origen con ello esta zona de Entre Ríos contaría con fondos más que suficientes para mejorar la trama vial

Pero esto debe ir acompañado de políticas públicas y decisiones que están ausentes a nivel político en lo referente específicamente a la ruta provincial 20

Por lo cual consideramos que aún la clara evidencia de las necesidades de la ruta: ensanchamiento de la calzada y de las banquinas, señalización correcta, puentes en buen estado, rotondas estratégicamente colocadas y con diseños que anticipen las maniobras, como lugares de estacionamiento para urgencias, señal de telefonía para emergencias, balanzas que controlen peso y tara de los camiones, etc. son medidas urgentes a tomar.

Debemos señalar que los anuncios que en conferencia de prensa, declararan y se comprometieran los funcionarios de vialidad provincial, los legisladores e intendentes presentes en setiembre de 2016 en la ciudad de Urdinarrain, no se han cumplido a la fecha, ya que no se ha señalizado correctamente la ruta con sus tres líneas horizontales y señalética vertical, reposición de barandas, rediseño de rotondas( la de Ruta prov. 39 y 20 en principio, aunque son necesarias otras) y tampoco se ha realizado la carpeta técnica comprometida por los funcionarios para solicitar el financiamiento para la repavimentación, que debía estar finalizada en diciembre 2016.

Cabe destacar que a la fecha solo dos obras se encuentran contempladas para el departamento Gualeguaychú en la ruta provincial nro. 20

Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE EN R.P. S/Nº SOBRE Aº EL GATO- TRAMO: R.P. Nº 20- ALDEA SAN ANTONIO- DISTRITO: PEHUAJO AL NORTE- DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHU- ZONAL XI GUALEGUAYCHU Estado: En Proyecto Tipo de Contratación: Cotejo de Precios Nro: 003/17 Expediente: 120999 Importe Oficial: $ 633.162,84 Objeto: BACHEO RUTAS PROVINCIALES – RUTA PROVINCIAL Nº 20 TRAMO: EMPALME ACCESO A BASAVILBASO-AU14(ACCESO GUALEGUAYCHU) RUTA PROVINCIAL Nº 39 TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL -AUTOVÍA 14 INTERCAMBIADOR ACCESO A CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Estado: En Ejecución por Contrato Tipo de Contratación: Concurso de Precios Nro: 2/16 Expediente: 118445 Importe Oficial: $ 4.270.018,10 Importe Actualizado: $ 5.939.816,02 Fuente de Financiamiento: Fecha de Inicio: 14-11-2016 Tiempo Estimado: 2 MESES+1MES Grado de Avance %: 98.19 Empresa Adjudicataria: HORNUS Y CIA S.A. Inspector: EMILIO BASSO -DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES (Fuente http://dpver.ddns.info:8080/obralic/web/obra/detalle/43)

Por último, como grupo de vecinos que venimos gestionando la repavimentación de la ruta provincial 20 desde Basavilbaso a Gualeguaychú en sus 90 km, desde el año 2012,podemos referir que la reconstrucción del año 2013 por una licitación de La firma oferente Cleanosol Argentina Saicifi, que cotizó la obra por 20.590.348 pesos, además de los posteriores bacheos y arreglos parciales, no constituyen el abordaje de la situación concreto y esperable para cubrir las necesidades reales de la ruta.

En el transcurso de estas obras parciales, las personas ven lesionadas sus derechos de transitar con seguridad, por lo cual el estado es responsable de no asegurar a los que transitan una carretera en condiciones.

Aunque muchos siniestros ocurren por falla humana, hemos constatado que el estado de la ruta ha provocado siniestros viales que, por culpa de los baches, espejos de agua, tránsito de maquinaria que no cuenta con el ancho de calzada adecuada y señalética inadecuada, sumada la falta de limpieza de banquinas, señalamiento de puentes, y rotondas mal diseñadas es un combo perfecto para que transitar por la ruta provincial 20 sea una aventura de riesgo .

Los anuncios vertidos estratégicamente en un tiempo electoral particular solo nos dan la pauta que nada ha cambiado, seguimos con viejas prácticas que no toman las serias medidas necesarias para darles a los ciudadanos la importancia que estos tienen, nada menos que cuando hablamos de preservar vidas. El estado en esto es altamente responsable.

Esperemos que nosotros, los usuarios, hagamos valer nuestros derechos para de esa forma contribuir a la mejoría y eficiencia del sistema y servicios carreteros, y ayudar a reducir esta verdadera “endemia social oculta” que nos aqueja y persigue de generación en generación

Sumate a nuestro reclamo…

Facebook: grupo “unidosruta20er”

Whatsapp 3446597704

E mail: unidosruta20@gmail.com