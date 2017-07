Crisis financiera: Desde el lunes cierran las termas Basavilbaso

La Asamblea General Extraordinaria de Termas Basavilbaso S.A determino aceptar la propuesta del Directorio en relación al cierre temporario de las mismas. Luego de un informe de la situación económico-financiero presentado por la Contadora Belinda Bochatay, presidente del mismo, reforzado por los argumentos esgrimidos, entre otros directores, por Julio Cesar Aldaz, se decidió cerrar desde el día 1 de Agosto. En el marco de la asamblea, de la cual participan los socios accionistas, en esta oportunidad fueron invitados los propietarios de los distintos bungalow, los que van poblando con sus inversiones el complejo, quienes a la hora de exponer sus argumentos no coincidían con el cierre temporario.

En este tiempo de “stan by” se espera, por un lado no generar mas déficit y por otro buscar recursos que puedan paliar la situación.

Según informó el periodista Jorge Kleiman, este cierre temporario implica, entre otros factores, que los empleados del complejo verán reducida su actividad laboral, no cobrando la totalidad de sus sueldos.

