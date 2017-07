Bordet prometió construir los accesos a Urdinarrain

Son un peligro, se encuentran en pésimo estado y sufren el abandono de décadas. Fue promesa de campaña de distintos Intendentes, pero será la provincia quien resuelva la situación.

Este año licitarán el acceso Norte conjuntamente con un bacheo de Ruta 20. En 2018 licitarán el de la zona sur.

El Gobernador de Entre Ríos estuvo en Urdinarrain para mantener una reunión con el Intendente Alberto Mornacco con la intención de avanzar en temas de agenda común. Habló de la ruta 20, la escuela 103 y los accesos a la ciudad.

Este viernes al medio día, el Gobernador Gustavo Bordet llegó a esta ciudad. El helicóptero descendió en el predio de “La Estación”. EL mandatario caminó dos cuadras en las que saludó a vecinos y se sacó “selfis” con quien se lo pidió, en el trayecto dialogó con LA REGIÓN.

“Seguir trabajando en objetivos comunes” fue la frase elegida para sintetizar su paso por la ciudad “distintos tipos de obra, como el caso de la Escuela 103 que estamos por licitar prontamente, hay un pedido por los accesos a Urdinarrain que estamos viendo los proyectos para poderlos llevar adelante y también temas que son cotidianos” detalló.

En cuanto a los accesos a la ciudad Bordet precisó que “la idea es poder hacerlo con fondos propios y poder licitarlos. Nosotros estamos con un ambicioso programa de desarrollo vial en el departamento Gualeguaychú que lo desarrollamos íntegramente con fondos provinciales, como la ruta 51, el acceso a Aldea San Antonio, el bacheo de la ruta 20 y nos está quedando pendiente los accesos a Urdinarrain”.

El mandatario suele ser muy prudente sobre los anuncios, por eso tuvo mayor relevancia la confirmación de plazos para la concreción de la anhelada obra “Nosotros estamos con los tiempos y cronogramas estipulando que para principios del año que viene vamos a estar licitando y ejecutando la obra” aseguró a LA REGIÓN.

Casi un timbreo

Bordet caminó y saludó a vecinos, iba acompañado del Diputado Provincial Juan José Bahillo y el Intendente Alberto Monracco, pero todos lo buscaban a él para saludarlo y sacarse foto “Es una linda mañana para poder caminar, nos dio un respiro el frío así que con mucho gusto caminamos y charlamos con los vecinos. También es una forma de comprometerse y de escuchar a los vecinos, porque cuando uno escucha por ahí entiende la magnitud de un problema” añadiendo “yo siempre digo que cuando a alguien le plantean la situación estando detrás de un escritorio toma una dimensión del problema, pero cuando uno va y ve toma una dimensión totalmente diferente”

Trabajos en Ruta 20

El Gobernador contó lo que se hace en la RP20 “Hay partes de la Ruta 20 que hemos trabajado; en este momento lo estamos haciendo en el tramo que va a Villaguay; pero está previsto también en esta parte”. Sobre la demarcación aclaró “tenemos que hacer los arreglos primero, no podemos hacer la demarcación si no hacemos el bacheo”. Sobre los vecinos de la Asamblea por la Ruta 20 manifestó que “siempre estamos dispuestos a conversar, en un marco de respeto que ha caracterizado a nuestra gestión” en este sentido, la Directora Provincial de Vialidad Alicia Feltes adelantó que la semana que viene se reunirá con integrantes de la Asamblea en Gualeguaychú.

¿Nuestros políticos levantan la bandera de la Ruta?

El Secretario Legislativo Natalio Gerdau dijo que “Cuando fui Senador se logró una recapada de la 20 más un bacheo, pero creo que hay que hacerle un trabajo como el que se está haciendo en la Ruta 16 en este momento: Un bacheo profundo con una carpeta asfáltica arriba. Más allá –continuó- que está mejor que antes, ya hay algunos lugares donde se están haciendo pozos y hay que arreglarlo. Sobre todo porque es tan transitada como cualquier otra ruta… es impresionante la cantidad de autos y camiones que la transitan”.

El diputado provincial Juan Bahillo indicó “La Ruta 20, con estos arreglos que se le hicieron, mejoró bastante; pero sigue teniendo inconvenientes sobre todo los días de lluvia. Yo creo que se ha transformado en una ruta mucho más segura si no llueve, porque los baches grandes han sido solucionados. Se avanza en la señalización. Pero todavía falta, sobre todo algunas deformaciones que quedaron en la cinta asfáltica. Lo hemos estado hablando y ojalá se pueda llevar adelante el año que viene en conjunto con los accesos a Urdinarrain”.

En cuanto a los dichos de los integrantes de la Asamblea por la Ruta 20, sobre que ningún político levanta la bandera de esta ruta, opinó “Son opiniones que hay que respetarlas. Yo lo he hecho. Ellos entenderán que no es suficiente, lo respeto. Quizás me faltó a mi tener comunicación con ellos y contar todo lo que uno hace; pero más allá de las opiniones no deja de estar permanentemente en agenda la Ruta” aseguró.

Por su parte Alicia Benitez dijo “no estoy conforme con lo que hemos hecho en Ruta 20. Lo que se ha hecho es aportar seguridad, nos falta demarcar y nos falta el tramo más complejo que va del Arroyo Malo a Basavilbaso, eso no permite bacheo” indicó. La funcionaria agregó que tiene que ir terminando obras para disponer de recursos y empezar nuevos trabajos “en el tramo de la 20 que nos está faltando tiene que ir un microaglomerado, es decir un bacheo y arriba una capa como la que tiene el otro tramo –de Urdinarrain a Gualeguaychú- pero son todos costos muy altos. Estamos terminando la carpeta y lo vamos a hacer porque es una decisión del gobernador”.

Sobre el reclamo de los vecinos puntualizó “yo entiendo la impaciencia de ellos, pero le puedo asegurar que estoy todos los días trabajando. Todos los días buscando recursos y todos los días viendo que tengamos carpetas técnicas. Esta era una repartición a la que le han faltado elaborar carpetas” y graficó “Hace unos días me decía uno de los proyectistas, que importante es ver que lo que uno proyecta después se transforma en obra. Durante mucho tiempo por ahí vialidad hacía carpetas que después no se veían en el territorio, hoy estamos trabajando de otra manera, yo creo que esto se ve” concluyó.