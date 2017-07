Conferencia de Prensa por la imputación de Gustavo Rivas por corrupción de menores

Esta noche, en los tribunales de Gualeguaychú, el Fiscal Coordinador Lisandro Beherán brindó una conferencia de prensa para responder sobre lo actuado en torno a la causa que se instruye de oficio tras la denuncia pública contra el abogado Gustavo Rivas por “Corrupción de menores”.

A las 20.30 horas de este jueves 27 de Julio, el Dr. Lisandro Beherán acompañado de la Dra. Martina Cedres atendieron la requisitoria de los medios, a propósito de la publicación periodística que convulsionó la ciudad de Gualeguaychú.

“Cabe mencionar que desde la fiscalía dispusimos una apertura de la causa, ya que consideramos que debía ser de manera oficiosa, en virtud de una nota periodística del medio Análisis Digital La posibilidad de los delitos de promoción de prostitución de menores y promoción de corrupción de menores. Donde había una persona mencionada. Por lo que solicitamos al Juez de garantías una orden de allanamiento, para el domicilio de la persona mencionada en la nota, con el objeto de buscar objetos que pudieran tener relación con lo que se investiga”

Beherán detalló que se secuestró material fílmico, fotografías y otros soportes como computadoras portatiles, discos portatiles, cámaras fotográficas, filmadoras, vhs, pendrive, etc. además de realizar inspección ocular en dos domicilios “los elementos podrían guardar relación con la denuncia” sintetizó.

El medio hace un calculo unas 2000 victimas “pero en concreto y en lo particular no tenemos ninguna denuncia de algún damnificado en concreto” y añadió “Desde que estoy a cargo de fiscalía no tengo conocimiento de alguna denuncia en relación a esto -contra Rivas-“.

El reconocido abogado de Gualeguaychú está sometido al proceso de investigación “La situación puede variar o no” dijo el fiscal. En cuanto a las medidas tomadas hoy, señalo que “Tenemos pensadas nuevas medidas” pero que en esta etapa se hicieron las más urgentes.

“El artículo es el cimiento de lo que ha sido la Investigación Penal Preparatoria para el inicio de la causa”.

Por ahora no está prevista una indagatoria, ya que tiene que haber elementos suficientes. “hoy no tenemos una víctima de carne y hueso que se presente en la causa” aunque aclaró que las denuncias se pueden radicar en cualquier sede de la provincia -lo que trascendió estaría ocurriendo en Paraná-.

A la hora del allanamiento el Dr Gustavo Rivas estaba acompañado de dos abogados “que tengo entendido son colegas de el -el mismo inmueble es el estudio jurídico-. Nosotros no le hicimos ninguna pregunta relacionada con la investigación” y relató que Rivas se comunicó con el abogado Raúl Jurado que lo asistirá en la causa.

En en el inicio de esta causa, los delitos que se imputan tienen penas de 3 a 10 años en el caso de corrupción de menores; y de 10 a 15 por prostitución.

Al final de la conferencia el Coordinador de la UF Gualeguaychú reiteró que quienes se sientan daminificados presenten la correspondiente denuncia, en esto u otro juzgado “Toda causa por hecho delictivo, siempre depende de la existencia de victimas. Sin victimas no hay delito”.

En este sentido es necesario señalar que la nota periodística tiene un gran valor, pero en tanto y en cuanto podamos comprobar la existencia de victimas dependerá el progreso de la causa.