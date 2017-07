Debatirán sobre problemáticas de las personas con discapacidad en Urdinarrain

Aún cuando se ha avanzado mucho en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, todavía hay un extenso camino por recorrer. Para seguir trabajando por la inclusión, desde el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Entre Ríos tomaron la posta desde hace poco más de un año, impulsando acciones que apunten a este fin.

En este marco, el viernes realizarán su VIII Plenario, junto con la 53ª Asamblea del Consejo Asesor de Discapacidad de Entre Ríos. El encuentro se desarrollará a partir de las 9 en la escuela de educación integral N° 13 Arco Iris, en Urdinarrain, y es abierto al público interesado en esta temática. En esta oportunidad, se definió abordar temas que generan gran preocupación, como las pensiones no contributivas y el acceso al transporte público, donde constantemente se generan inconvenientes cuando alguien con alguna discapacidad, incluso portando el carné, necesita trasladarse.

Daniel Ayende, coordinador del Observatorio, señaló a UNO: “Para este encuentro hay dos temas a analizar, que son las pensiones no contributivas, sobre todo lo referente a la quita y también a la comisión que se armó a nivel nacional para evaluar los casos. Cristina Ponce, titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), será la encargada de presentar ese aspecto”.

“Por otro lado, va a ir Julio Gamarci, titular de la delegación de Entre Ríos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), para tratar todo lo que tiene que ver con los pasajes, porque hay muchísimos problemas con la expedición de boletos y las reservas por Internet”, añadió. Además de estos temas, según indicó Fernanda Carmona, secretaria de prensa del Observatorio, van a plantear aspectos vinculados al cupo laboral, ya que es otra cuestión por la que luchan desde hace tiempo.

Carmona recordó que las reuniones se vienen desarrollando en otras localidades de la provincia para que más personas puedan participar, y ya hubo encuentros anteriores en Paraná, Concepción del Uruguay, Victoria, Nogoyá, Rosario del Tala y Villaguay. “Es una buena idea realizar estos plenarios, ya que son muy fructíferos. Desde que los iniciamos se hicieron muchísimas cosas y se lograron cambiar varias cuestiones, ya que trabajamos mucho en los temas que se abordan en cada encuentro, sobre todo en lo que tiene que ver con lo relacionado a la accesibilidad. Ahora vamos tratar el tema de las pensiones para analizar lo que pasó con la decisión de la quita y la marcha atrás que se dio luego. Siempre surge algo nuevo y procuramos que haya una solución”, expresó.

Avances

La labor del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Entre Ríos comenzó a gestarse a fines de 2015 y empezaron a trabajar fuertemente en marzo de 2016. “En nuestra modalidad de trabajo vamos analizando las normativas, se escucha a personas e instituciones que tienen derechos incumplidos y se van haciendo los reclamos correspondientes ante las autoridades. A su vez, llevamos adelante encuentros en distintos puntos de la provincia para abordar temas específicos”, explicó Daniel Ayende.

Al primer plenario lo hicieron hace justo un año, en la plaza Sáenz Peña de la capital entrerriana, y fue una experiencia que impulsó otras acciones. Sobre este punto, manifestó que se trata de un espacio para plantear inquietudes y preguntas. “Las propuestas surgen en relación a los temas que se van abordando y definimos darle un espacio a las instituciones y personas con discapacidad de la provincia que participen en forma individual, para que puedan exponer situaciones por las que hayan tenido que atravesar”.

Sobre las cuestiones más recurrentes que van surgiendo en las reuniones, expuso: “Siempre aparece el tema de la junta evaluadora que otorga los certificados de personas con discapacidad, o problemas que tienen las propias organizaciones con los servicios que brindan a través de las obras sociales, que muchas veces se encuentran con la problemática de la demora en el pago”.

Por último, refirió: “Es nuestra función de peticionar a las autoridades que correspondan las respuestas para todas estas situaciones, donde hay algunas que son más urgentes y otras que se van analizando en nuestro grupo o en la página de Facebook, o en la próxima reunión”.

Logros luego de más de un año de trabajo sostenido

Daniel Ayende es el actual coordinador del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Entre Ríos. Vive en Urdinarrain y representa a la escuela de educación integral N° 3 Arco Iris, una asociación civil que promueve los derechos de quien tiene algún tipo de discapacidad en esa localidad y en zonas aledañas. “Soy padre de una nena con discapacidad que falleció en noviembre del año pasado. Fui elegido coordinador del Observatorio 10 días antes, y en marzo, cuando reiniciamos nuestra tarea, decidí acompañar esta labor, trabajando para que en Entre Ríos se respeten los derechos de las personas con discapacidad, y por otro lado haya un canal entre el Estado –municipal o provincial– y las instituciones y personas que necesitan un lugar donde realizar los reclamos y los pedidos para encontrar soluciones”.

Asimismo, expresó: “Además, cuando se dan situaciones como lo que pasó con la quita de pensiones, procuramos salir a defender un derecho que le asiste a las personas con discapacidad, independientemente de su situación económica. Entendemos que ante cualquier tipo de incompatibilidad o presunción de incompatibilidad se deben respetar los canales formales de notificar a las personas, posibilitarles una defensa para acreditar su situación y recién después dictar la resolución que corresponda”, afirmó, y agregó: “Por otro lado, hay que sacar de discusión si corresponde o no considerando la capacidad económica. Adherimos a la Convención de Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional y plantea que esta pensión no es asistencialismo, sino un derecho de la persona, independientemente de los ingresos de su familia. Esperamos que se pueda aclarar ese tema, porque cuando se tomó esa medida afectó a muchísimas personas y no debería ser así”.

Por otra parte, Ayende destacó los progresos que lograron desde la constitución del Observatorio: “En el primer tramo de su creación, en 2016, hicimos la redacción de un reglamento interno y se empezó a trabajar sobre distintos temas. Además se logró resolver un acercamiento entre instituciones, personas y municipios. En Victoria, por ejemplo, se consiguió que haya un tributo destinado a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad”.

Entre otros avances, también mencionó las gestiones que se llevan a cabo con áreas de Desarrollo Social y con otros organismos, en conjunto con el Iprodi, y las propuestas que hicieron para mejorar la gestión del certificado único de personas con discapacidad. “Impulsamos la mejora de lo que son las juntas evaluadoras, ya que muchas veces hay cuestiones que no está en condiciones de resolver la Provincia porque dependen de Nación, pero pueden exponer la moción de lo que nosotros planteamos. Como cuando hay casos de chicos con situaciones irreversibles, como una parálisis cerebral grave, y para renovar el certificado deben trasladarse cientos de kilómetros, con todo el trastorno que eso genera en el chico y en su familia. Generalmente en las instituciones donde concurren sos chicos en su localidad hay equipos técnicos y con un informe se podrían salvar esas cuestiones”, explicó, en base a su experiencia de haber tenido que viajar durante 11 años a concretar el trámite con su hija.