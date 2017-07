Traverso “En 2019 habrá lista del Justicialismo en Urdinarrain”

El viernes por la noche, en la Unidad Básica del PJ local, referentes y militantes se reunieron para escuchar al Pre Candidato a Diputado Nacional Juan José Bahillo.

El vicepresidente del PJ local, Rodrigo Traverso, dijo que presentarán lista en las próximas elecciones y buscarán tener representación, algo que no ocurre desde 2011. Bahillo también se refirió al dirigente investigado por la justicia “El arrepentimiento no alcanza”.



En el local partidario de Podestá y Andrade, el vicepresidente del PJ local, Rodrigo Traverso, hizo de anfitrión en un encuentro en el que hablaron los referentes del departamento. En las palabras de bienvenida abogó por la continuidad de un justicialismo unido “Más allá de las diferencias, estamos juntos” sintetizó. Aunque la frase más destacada fue la nacida de su convicción “el peronismo de Urdinarrain, en 2019 va a votar a la lista que salga de acá adentro” vaticinó ante la nutrida concurrencia.

En diálogo con LA REGIÓN Traverso detalló “Nosotros venimos trabajando hace un año y medio con un peronismo unido en Urdinarrain y tenemos dos años para formar cuadros, elegir las mejores personas que salgan de acá adentro, de la unidad básica y tenemos la firme convicción de que vamos a hacer una lista y la vamos a presentar”.

Al ser consultado sobre las ausencias indicó “Los que pudimos estar, estuvimos todos. Acá se ve a todas las agrupaciones, los representantes estuvieron sentados adelante” y evitó referirse a la ausencia del presidente del PJ local.

La del viernes no fue la primera vez que el justicialismo dijo que va a ser protagonista a lo que Traverso comentó “la diferencia es que hoy estamos todos unidos, trabajando. Somos la única fuerza política que nos hemos reunido durante un año y medio sin interrupción y, estamos formando cuadros. Gente que quiere participar, que quiere trabajar. Vamos a ser una opción” aseguró.

El justicialismo local no tiene representación en el Concejo Deliberante desde el año 2011 y en 2015 ni siquiera presentaron lista. El último edil de ese partido fue Oscar Fritzler, quien el viernes estuvo en el local.

El vicepresidente del partido en Urdinarrain, reconoció que el justicialismo ha sido funcional a la Intransigencia y que “otros compañeros lo fueron al Frente Para Todos. Pero hoy tenemos nuestra identidad”.

“En las elecciones de 2019 el justicialismo de Urdinarrain va a tener su candidato a Intendente y su lista de Concejales, pero hoy vamos a trabajar para el triunfo de la lista que encabeza Juan José Bahillo” concluyó.

El acto

Ana Maria Delmonte hizo de presentadora y uno a uno fueron tomando el micrófono. La Diputada Provincial Leticia Angerosa valoró militancia y compromiso de Bahillo “En tiempos en que se quiere devaluar la política, Juanjo le da mucho valor” sintetizó.

En tanto el Secretario de Gobierno de la provincia, Germán Grané indicó “Estamos ante una elección muy importante, porque hay vecinos que no la están pasando bien”. Grané también habló de las Internas “No nos tienen que asustar las diferencias, porque hay muchas cosas más que nos unen. Hay políticas que no le están haciendo bien al pueblo y tenemos la enorme responsabilidad”.

Por su parte, el actual diputado provincial y pre candidato a la legislatura Nacional, Juan José Bahillo recalcó “Tenemos que ir al congreso de la Nación a plantear las necesidades de Entre Ríos” y apuntó al gobierno nacional al señalar que este sistema económico no prioriza la gente “Vemos algo que no ocurría hace diez años, la gente tiene miedo a no llegar a fin de mes. Temor a perder el trabajo” y advirtió que el gobierno de Macro va tras el sistema previsional, las leyes de educación y busca la flexibilidad laboral.

Bahillo: “El arrepentimiento no alcanza”

Desde el 25 de mayo, el presidente del PJ local tiene restringida la libertad. Fue tras un confuso episodio ocurrido en el Club el Progreso donde resultara herido de arma blanca el cantinero de ese lugar. Mientras continúa la investigación, la justicia viene prolongando la prisión, primero preventiva y actualmente domiciliaria. Sobre el tema que genera incomodidad en el partido, el Diputado Juan José Bahillo dijo “Él ha tenido un hecho muy desafortunado de su parte, yo no he hablado con el sino con familiares que me cuentan que está muy mal, muy arrepentido, porque entiende que lo que hizo fue algo absolutamente incorrecto y no se corresponde a una vida en sociedad ni de respeto hacia los demás. A partir de esta actitud de arrepentimiento, bueno el tendrá que someterse a la justicia y hacerse cargo como hombre mayor que es. De sus errores, de esta gran equivocación que cometió, porque con arrepentirse es bueno en su actitud y es bueno en su conciencia, pero para saldar esto en la sociedad, va a tener que acatar lo que dictamine la justicia”.

“Son muchos los dirigentes de Urdinarrain, que pueden trabajar y están comprometidos en trabajar. El justicialismo no se va a inmovilizar porque el presidente esté pasando por este momento desafortunado, desgraciado, producto de sus propios errores. Uno no pretende criticar, de ninguna manera, lo injustificable. Se tiene que hacer cargo. El arrepentimiento de parte de él es bueno, pero no alcanza” concluyó Bahillo.