Piden que Gualeguaychú reaccione ante el femicidio de Susana

A cinco días de la aparición sin vida de Susana Villarruel, femicidio que tiene como principal sospechoso a su ex marido, vecinos del barrio “Totó” Irigoyen y organizaciones de Gualeguaychú volverán a movilizarse hacia los Tribunales, este martes, para exigir Justicia.

María Lococo, de la Asamblea de Género de Gualeguaychú, dijo que a diferencia de otros casos, hubo una escasa convocatoria en la primera movilización y esperan una mayor respuesta de la comunidad en esta ocasión.

La convocatoria será a las 17:30, en Rocamora y 25 de mayo, desde donde marcharán a Tribunales para reclamar justicia. Esta es la segunda manifestación, desde la aparición del cuerpo sin vida de la mujer, el miércoles pasado.

María Lococo, integrante de la Asamblea de Género de Gualeguaychú, expresó que “las vecinas del barrio “Totó” Irigoyen están muy conmovidas por el femicidio de Susana y la idea de una nueva marcha es para visibilizar de que el hecho pasó, que no nos vamos a olvidar, de que esta lucha es por ella y es por todas las que ya no están, que esto nos tocó ahora en Gualeguaychú y que la misma sociedad no está como sí ocurrió con otros casos en otros puntos del país”.

La movilización pasada generó cierta desazón en las organizadoras, en función de las expectativas de dar una respuesta contundente frente a la gravedad de la problemática y comparando con las manifestaciones que hubo en relación con casos como el de Micaela García. “Ahora que pasa acá y que es una vecina de la comunidad, la convocatoria tuvo muy poca gente, así que decidimos convocar a los medios y ver si realmente hay una respuesta de la sociedad como esperamos”, afirmó la joven asambleísta.

“Sinceramente es una lucha que no termina acá y las vecinas del “Totó” Irigoyen lo tienen muy en claro, de que tenemos que exigir las políticas necesarias”, concluyó.

Susana había desaparecido el lunes de la semana pasada y no se tenían noticias de su paradero desde las siete. Fue encontrada muerta en la mañana del miércoles, con cortes en el cuerpo. Después la autopsia confirmaría que fueron dos puñaladas las que causaron la muerte.

Desde el día mismo de la desaparición se encuentra detenido su ex marido Ramón de la cruz Ortiz por inconsistencias en el relato de los hechos.

Fuente: AIM Digital