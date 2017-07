“Ningún político levanta la bandera de la Ruta 20”

La contundente frase pertenece a integrantes de la “Asamblea Unidos por la Ruta 20” que busca una obra definitiva entre Gualeguaychú y Basavilbaso.

Silvina Cabrera y Carlos Tommasi dialogaron con LA REGIÓN y si bien reconocieron que “la ruta está un poquito mejor que la terapia intensiva en la que se encontraba” aseguran que pasan los políticos y no llega una solución definitiva al peligro de transitar en RP20.

Días atrás se licitó el acceso asfaltado a Aldea San Antonio, esta obra se sumará a otros importantes trabajos viales que se llevan a cabo en el departamento Gualeguaychú, como lo son el repavimentado de la Ruta Provincial 16 y la continuidad de la Ruta Provincial 51; pero ¿qué pasa con la RP20? Integrantes de la asamblea que lucha por una obra definitiva sienten que llegó el momento de que los políticos cumplan con las promesas.

LA REGIÓN entrevistó a Silvina Cabrera y Carlos Tommasi, referentes de la Asamblea “Unidos por la Ruta 20” quienes entienden que hoy “la ruta está un poquito mejor que la terapia intensiva en la que se encontraba” antes que asumiera Gustavo Bordet y designara en el cargo de Directora de Vialidad a Alicia Feltes, en quien reconocen una mayor predisposición que su antecesor, Jorge Rodríguez -juzgado por peculado-. A pesar de esto Cabrera señala “no ha cumplido con lo prometido el año pasado en cuanto a la señalética horizontal y vertical. Si bien ponderamos la voluntad de la nueva conducción; no se ha culminado y seguimos esperando la carpeta técnica que iban a elaborar a principio de año. Además todavía hay baches.”.

En tanto Tommasi indica que “para hacer una obra en serio, que dure y que no sea un parche, se debe hacer una nueva carpeta asfáltica con el ancho que tenga en cuenta el tránsito y vehículos actuales” y agrega “esta ruta data de 1960!”.

El dentista de Urdinarrain recordó “presentamos propuestas de rotondas, medidas preventivas y obras, como una circunvalación a Urdinarrain, que harían más seguro el tránsito por la ruta” y reafirmó “La rotonda acceso al parque Industrial Urdinarrain está mal ubicada, sin criterio, sin funcionalidad, es peligrosa por lo angosto”.

Por su parte la docente reflexionó “el video del asfaltado en el acceso a la Aldea se ven los pilotes sobre ruta 20, eso está mal, hay que ensanchar las zonas de los accesos”.

Los integrantes de la asamblea “Unidos por la Ruta 20” admiten que el trayecto de la ruta es complejo, no tanto por la ruta en sí, sino por los actores políticos: Desde Basavilbaso a Gualeguaychú gobiernan de Cambiemos, justicialistas, de la Intransigencia y el Kirchnerismo “los intendentes entienden la necesidad de la obra, pero no hay acciones conjuntas para materializar las obras” señalaron para luego reafirmar “Ninguno levanta la bandera de la ruta 20”.

Según señalan son ninguneados, ni siquiera los invitan cuando vienen los funcionarios con quienes se podría mantener el tema en agenda.

“Queremos hechos no palabras. Porque en 5 años de la asamblea, han pasado muchos intendentes y gestiones, pero la obra no se hace” señaló Silvina Cabrera “Falta de dialogo y consensos para que se haga realidad. La ruta 20 nos cuesta vidas!” y completó “Desde 2012 a la fecha nos hemos sentado con todos, de todos los partidos, con cada uno de los funcionarios y personas que definen esto, pero hasta ahora taparon algunos baches y no cumplieron lo prometido”.

Según reveló Cabrera “La ruta 20 es sumamente estratégica, pero además una obra en serio es económicamente viable; solo hay que ver las toneladas de cereales que salen por la ruta 20” a lo que Carlos Tommasi completó “También sale mucho dinero de la retención al gasoil, que se aplica a cada camión o maquinaria agrícola. Los recursos están. No sé si la caja es chica o grande, pero se nota que no se reinvierte”.

Manejar con miedo

Los entrevistados advierten que se empiezan a dar juicios contra el estado “Además del peligro, el laburante está cansado de romper su coche y tener que arreglarlo, por eso empiezan los juicios contra el estado” en este sentido informaron que a los reclamos individuales de vecinos preocupados, se están sumando los de instituciones y empresas que se ven afectadas por el estado de la ruta.

También hablaron de miedo, ya que la falta de señalización en condiciones climáticas adversas “te pone en situación de adivinar el camino” para profundizar “hay cuatro o cinco puntos críticos donde se concentran la mayor cantidad de siniestros, eso lo sabe cualquiera. Son un peligro, todos los de la zona evitan transitar de noche”.

Al finalizar dejaron dos preguntas para la Directora de Vialidad Provincial: ¿Cuándo va a estar la carpeta técnica? y si ¿Nos va a permitir hacer aportes a ese proyecto?

Seguro que como usuarios comprometidos tendrán sugerencias que podrán ser tomadas o no en cuenta, pero al menos pretenden que los escuchen “Ya está la ruta 16, la 51, el Acceso a la Aldea… parece que ha llegado el momento en que se tienen que hacer eco de nuestro reclamo” cerraron.