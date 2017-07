Atención Urdinarrain: Hay que actualizar los datos para acceder al sorteo de viviendas del IAPV

Desde el Instituto Atarquino Provincial de Viviendas informaron a LA REGIÓN que este miércoles estarán atendiendo desde las 08.30 hasta las 13hs en el municipio de Urdinarrain. L os pre inscriptos deben llevar Recibo de sueldo y DNI de todo el grupo familiar. De acuerdo a la resolución N° 1808 los ingresos de los postulantes no deben supera los 25.000.

Por estas horas corrió el rumor en esta ciudad de que la mitad de las casas estarían acordadas y tendrían asegurado su destinatario lo que fue desmentido en Aire Libre por el presidente del IAPV, Alfredo Francolini “Se sortean las 20 viviendas. No existe ningún acuerdo” aseguró. El funcionario también se ocupó de informar que “aquellos que no estén inscriptos pueden ingresar en esta instancia” que será la última oportunidad de aparecer en el listado. En este sentido recordó que hay cupos para área Salud, Docentes, Discapacidad, etc. También pueden anotarse monotributistas, en este caso con un empleado estatal como garante.