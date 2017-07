El agua de Urdinarrain tiene más arsénico que el año pasado

Desde el año pasado, la calidad del agua de Urdinarrain ha sido tema de debate. Medios, políticos, vecinos, profesionales, todas han tenido algo que decir. El último capítulo se escribió en el mes de mayo, cuando se decidió analizar todos los pozos de donde se extrae el agua para la ciudad y se detectó una mayor presencia de Arsénico que en estudios anteriores.

Según el Concejal del Frente Para Todos, Hugo Hergenrether, los resultados le causaron “Preocupación”.

Todos han tenido algo que decir sobre el arsénico en el agua de Urdinarrain. Y se ha dicho de todo, tanto con palabras como con acciones, la última fue el 2 de mayo de 2017 cuando se tomaron muestras del agua que tomamos; para el 16 del mismo mes, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ya había elaborado un informe con los resultados, pero contrariamente a lo ocurrido con anterioridad, no si hicieron públicos.

Según el comunicado del área prensa Municipal del 6 de Mayo, referentes de las Áreas Municipales de Bromatología y Medio Ambiente, junto con el Viceintendente Martin Traverso y la totalidad de los concejales participaban del procedimiento de control y seguimiento en la calidad del agua potable; pero hasta ahora nada se ha dicho sobre que arrojó ese informe y cuáles son los valores de arsénico en el agua.

LA REGIÓN dialogó con el edil del Frente Para Todos Hugo Hergenrether quien admitió que recibieron los resultados de las muestras tomadas a los seis pozos que abastecen de agua a la ciudad “Nosotros pedimos que se publiquen” se justificó y agregó “todos dieron por arriba de lo que establece el Código Alimentario Argentino”. Este código establece un máximo de 0.010 mg/l de arsénico, pero los resultados en Urdinarrain superaron entre un 40 y un 60% esos valores.

“Nosotros pedimos que se traiga un profesional para ver si estos valores se pueden bajar” señaló Hergenrether quien aseguró que hasta ahora no han tenido una respuesta positiva. El edil dijo que le duele cuando aparece un problema de cáncer ya que no sabemos si esto tiene algo que ver o no. También dijo que salvo los análisis no ha visto alguna acción para revertir estos valores. Y ante la consulta directa si teniendo en cuenta los análisis del municipio, los hechos por el FPT, la conferencia de prensa, los debates en los medios, las reuniones internas y toda la información a la que ha accedido; ¿estos últimos resultados le traen tranquilidad o preocupación?

Fue categórico al responder: “Preocupación”

Al final marcó diferencias “El gobierno de turno –Intransigencia Popular- no le da importancia a este tema y para nosotros –Frente Para Todos- es importante, sino no hubiésemos analizado el agua por nuestra cuenta”.

Para tener en cuenta

En el año 2012 Beatriz Bot Vicedecana A/C Secretaría de Investigación y Posgrado en Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. UADER sostenía que “el agua es un recurso natural indispensable para la vida y Entre Ríos tiene el privilegio de vivir en una región donde el agua está en abundancia al estar rodeada por dos importantes ríos. Sin embargo, hay regiones que se deben abastecer de agua subterránea” y explicaba entonces que “el abastecerse de agua subterránea conlleva riesgos porque ésta, a través de sus napas, recibe la contaminación que el hombre realiza en la superficie a través de efluentes domésticos y de industria, entre otros”.