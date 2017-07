El carnet de vacunación que es una de las políticas más inclusivas

Estamos en la época donde se concentran los casos de gripes y enfermedades respiratorias, por ello LA REGIÓN entrevistó al Dr. Diego Ortolano para conocer algunos indicadores y que hacer en caso de detectarlos. El médico se refirió al polémico proyecto de hacer optativo el calendario de vacunas.

El médico clínico del Hospital Centenario recordó que la gripe se caracteriza por fiebre alta que puede llegar hasta los 40 grados, con dolor de cabeza y dolor muscular. Tos seca al principio, dolor de garganta, dolor atrás de los ojos, nauseas dolor abdominal “arranca súbitamente y los cuadros se pueden prolongar hasta 7 días. En tanto la tos dura entre 15 y 20 días”.

En el caso de las enfermedades tipo influenza “tiene características similares aunque con una fiebre más leve, no hay dolor de cuerpo ni musculares o más leves, mismas vías de contagio y misma duración, pero es virus diferente” destacó.

El profesional remarcó la importancia de hacer reposo “En adultos se complican porque no dan importancias al reposo y se automedican. Por lo general tampoco van al médico, es muy importante la consulta médica, más en casos de hipertensión, enfermos cardiacos o con diabetes puede ser extremadamente riesgoso padecer las enfermedades de estación” indicó.

Sobre el reposo recomendó acompañarlo de mucho líquido y si van a utilizar algún fármaco hasta ir al médico que sea paracetamol o ibuprofeno, no antigripal de venta libre. Sobre el reposo y el trabajo / presentismo reflexionó “Si los empresarios lo miraran desde el punto de vista económico, deberían ver que conviene parar un empleado 5 días y no terminar con 20 empleados contagiados”. En el caso de los niños no ir a la escuela.

Paperas

El departamento Gualeguaychú lidera las detecciones y consultas por paperas en toda la provincia. En el caso de identificar el caso “hoy no queremos que se contagien todos como antes. Hoy intentamos de que haya la menos cantidad posible de casos. Así que hay que separarlo de los otros chicos, evitar compartir vasos o botella ya que se contagia por saliva la papera” y no dejar de hacer las consultas “Sobre todo por las complicaciones en el caso de los hombres” observó.

Gripe A

“Después de la pandemia del año 2009, la gripe A paso a ser el gran cuco, pero gripe A siempre circulo” señaló. “En aquel año lo que paso es que circulo una sepa que hacía muchos años no circulaba, entonces había una gran parte de la población que no tenia defensas porque jamás estuvo expuesto a ese virus. Fue una mutación agresiva, pero desde ese año circula siempre, siempre hay algún caso, pero no se complican como en aquella oportunidad” recalcó.

Antibióticos y vacunas obligatorias

Ortolano se quejó de la política de salud macro y criticó el acceso libre a los antibióticos y antigripales y ejemplificó “Hay una mala regulación en cuanto a la ganadería o cría de pollos donde se les pone antibióticos a los animales que consumimos, obviamente que gracias a eso vamos a tener cepas bacterianas más resistentes. Esto pasa a nivel mundial, sumado a malas decisiones, malas legislaciones desde el estado que no controla estas cosas”.

En este contexto el médico de Gualeguaychú recordó “Desde el momento que hay diputados nacionales que se replantean la reducción del carnet de vacunación, sin saber de lo que hablan solo viendo la parte económica” para agregar “Argentina es uno de los países que mejor carnet de vacunatorio y mayor cobertura tiene. Algo que lo destaca hasta la Organización Mundial de la Salud”. El médico hizo referencia a una de las últimas incorporaciones al calendario, la vacuna del papiloma humano “le preguntaría a la diputada que pasaría si algún familiar suyo padeciera de cáncer de cuello uterino, no podemos retroceder en esas cosas” criticó “Así que imagínese que vamos a dejar de vender antibióticos y antigripales en el kiosco cuando hay personas que sin saber, sin estadísticas, sin nada de nada, plantean esta reducción del carnet de vacunación que es una de las políticas más inclusivas que tiene la Argentina”.

Al final lamentó ” esta gente -por algunos dirigentes- no baja, no conoce la realidad del pueblo. Se debería repudiar” concluyó.