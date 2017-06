Ruta 51 “Los políticos vienen para la foto”

Esta semana funcionarios recorrieron la zona “Estamos peor que antes y los señores vinieron, se sacaron la foto, lo tuitearon y ya con eso estamos” criticó Gabriela Marchesini, una de las vecinas más activas en el reclamo.

La ruta 51 desde Parera a Irazusta enfrenta posturas. Están los que resaltan lo logrado con las partes asfaltadas y los que quieren soluciones a la transitabilidad de una vez por todas, aunque todos coinciden que el estado es calamitoso. En el medio, una vez más, la política mete la cola.

“Me parece que somos muchos los exagerados o muchos los que decimos verdades y las quieren tapar como a la mugre debajo de la alfombra, pero claro, yo los entiendo estamos en campaña y no hay que revolver el hormiguero más vale que a la gente la conformas con algunos regalitos y a seguir adelante”. Así arrancó su queja Gabriela Marchesini, vecina de Colonia Stauber, quien sigue reclamando por una Ruta Provincial 51 donde se pueda andar.

“A los que me quieren escuchar y para los otros también: desde Parera a Irazusta está intransitable” se quejó “tenemos pantanos en los que se quedan camiones atrás de camiones; y los de vialidad, los encargados de mantener, brillan por su ausencia”.

Según entiende Marchesini, una vez firmado el contrato con la empresa que tendría que asfaltar “vialidad no se hace más cargo de la ruta 51, y así estamos, abandonados ¿No se les ocurrió preguntar quién iba a mantener todo este pedazo?” se preguntó en referencia a los 20 kilómetros más complejos. Es que desde la firma con la empresa de Basavilbaso Hornus, hace un mes y medio atrás, el deterioro se ha profundizado y a nadie parece importarle.

“Estamos sin poder salir, acá se rompen los autos, se rompen las camionetas, nos puteamos entre nosotros, nos peleamos entre vecinos” expresó. La mujer que vive a pocos kilómetros de Irazusta montó en cólera cuando se enteró de la llegada de funcionarios hasta donde termina el asfalto “ahí llegaron, ¿Pero a dónde llegaron? al pavimento, justito, no se vayan a embarrar un poquito” ironizó. La llegada del diputado Juan José Bahillo, la directora de Vialidad Alicia Benitez junto a otros funcionarios ocurría en el mismo momento que a unos 15 kilómetros luchaban por salir vehículos empantanados.

“Estamos peor que antes y los señores vinieron, se sacaron la foto, lo tuitearon y ya con eso estamos, ya hicieron campaña” dijo sin dar vueltas “Los políticos vienen para la foto”.

Marchesini apuntó principalmente contra el ex Intendente de Gualeguaychú “yo le pregunto a este señor Bahillo, ¿conoce esta parte de la 51? Me atrevo a decirle que no la conoce, que no ha andado” y recordó que en todos estos años de reclamo nunca hizo gestiones ni participó de alguna reunión.

La mujer que se dedica a la producción en la colonia no habló de asfalto, sino de poder pasar “yo digo que lo que le falta a toda esta gente es dignidad, que me disculpen, porque las maquinarias están, el Gasoil está y la brosa está ¿No vas a poder tirar unos camiones de brosa en estos pantanos? pasen los días, pasan los meses y nos seguimos empantanando”.

El estado de la ruta los afecta en calidad de vida, desde la salida de una emergencia a las cosas más elementales “qué le decís vos a los del teléfono, a los de la luz, a los que tengo que salir y pagar porque te la cortan, alguno dirá que lo haga por el banco… nosotros vivimos de la producción y tengo el bolsón con el maíz acá en el campo y no lo puedo vender, no tengo plata y no tengo plata en el banco, y entonces yo les pregunto ¿Qué se hace?” Concluyó.