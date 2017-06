En Casa Rosada, Davico se reunió con Frigerio para hablar de política y obras

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio recibió el viernes en Casa Rosada, al intendente de Pueblo General Belgrano, Mauricio Davico para diagramar una agenda de trabajo en cuanto a la ejecución de obras.

“Estamos prácticamente listos para comenzar con los trabajos en las obras del articulado y de Hábitat en el Barrio Jurado”, resaltó el mandatario y destacó que durante la reunión –que duró más de dos horas- intercambiaron opiniones sobre las elecciones legislativas que se aproximan. Estuvieron presentes también el intendente de San Salvador, Marcelo Berthet y su par de Colón, Mariano Rebord.

El viernes por la tarde, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Ing. Rogelio Frigerio, recibió en Casa Rosada al intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico quién fue acompañado de sus pares Marcelo Berthet (San Salvador) y Mariano Rebord (Colón).

“Una vez más rescatamos la apertura del ministro Frigerio, es quizás de los funcionarios nacionales con mayor responsabilidad, pero siempre se hace un lugar en la agenda para escuchar y dar respuestas a las necesidades de un pueblo pequeño en cantidad de habitantes como es Pueblo Belgrano”, manifestó el intendente Davico luego del encuentro.

“Tenemos dos obras importantísimas que quedarán en la historia de la ciudad, entre ambas suman alrededor de 50 millones de pesos que se inyectarán al mercado de Pueblo Belgrano, es por eso que estamos articulando con las autoridades nacionales los últimos detalles antes del inicio de la ejecución”, amplió el mandatario quién recordó que 2017 será un año en el que se verán los frutos de gestiones realizadas durante 2016, “como la obra de pavimento articulado de 28 cuadras, la puesta en valor del Barrio Jurado, bicisendas, cordón cuneta y nuevos móviles que ya están trabajando como el tractor y el camión volcador”.

En cuanto a los detalles de la extensa reunión con el ministro, Davico resaltó que “fue con agenda abierta”. “Cada uno de los tres intendentes que fuimos planteó la problemática con más urgencia que tiene la ciudad, pero además fue un buen momento para hablar de política, en particular nosotros en Pueblo Belgrano somos un partido vecinalista y no tenemos representantes directos en las elecciones legislativas de este año, pero estamos comprometidos en respaldar y acompañar este proceso de cambio que estamos atravesando en la que un gobierno nacional tiene la apertura de atender a todos los intendentes sin importar el color político, cosa que antes no sucedía”, concluyó.