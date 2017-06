Juventud recibe a Deportivo en el clásico local. Transmite AIRE LIBRE

Por la liga departamental de fútbol, los “Liebreros” esperan por los “Azules” en el Jorge Stauber. El encuentro que genera enorme expectativa, será la primera transmisión deportiva de la radio online AIRE LIBRE.

Los equipos de Urdinarrain atraviesan diferentes momentos. Deportivo lleva 15 puntos, busca seguir prendido en la pelea y no resignar posiciones en la cima de la tabla. En tanto Juventud con apenas 3 unidades no conoce la victoria en el presente año y está en el fondo de la tabla, pero no pierde la esperanza de amargar a su histórico rival en el primer clásico del año. Se trata del partido de fútbol que paraliza la ciudad. Para tal acontecimiento la joven AIRE LIBRE se suma a las transmisiones deportivas: Con Alejandro Borrero en los relatos, Gustavo Gomez en los comentarios. Juan Carlos Taborda desde Gilbert contará las instancias del otro clásico, el que enfrenta al Social y Deportivo con el Tricolor de Aldea San Antonio por la Liga Regional. Desde estudios todas las novedades de lo que pasa en primera división, B Nacional, automovilismo y otros deportes con Javier Vilaboa.

Preparate para una gran transmisión, bajá la aplicación del Play Store , buscanos como AIRE LIBRE y escuchanos desde cualquier parte del mundo a partir de las 14.30 horas.

Tus mensajes al WhatsApp 3446 309674.