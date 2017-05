Urdinarrain: Vecinos se movilizaron para asistir a un hombre en estado de indigencia

Una mujer de Urdinarrain se dio cuenta que no se veía a Santiago en el barrio Belgrano, preguntó a sus vecinos y todos coincidían que hacía unos días no sabían de él, por lo que fue al lugar donde vive y lo encontró allí, casi sin movilidad y con mucho frío en un ambiente donde difícilmente podría vivir alguien, mucho menos una persona de edad avanzada.

“Lo vio en un estado de abandono total, mal alimentado con un colchón que era prácticamente una cobija que tenía abajo del cuerpo” relató a LA REGIÓN una de las personas que se puso en movimiento para solucionar el problema. La indignación fue tal que presentaron el problema en las redes sociales y reclamaron públicamente al área social del municipio.

En tanto el director del Hospital Manuel Belgrano, Dr. Rodolfo Nery envió asistencia “me comentaron que en las redes sociales se hablaba de una persona en estado de abandono y su vida en riesgo. Y me preguntaban si se podía hacer algo ya que aparentemente no había respuesta de ningún lado, así que yo me comunique enseguida con la asistente social que tenemos en el hospital y le encargue una solución rápida a esta situación” comentó el médico en el programa radial de AIRE LIBRE, añadiendo que esto es una paliativo “La solución de fondo, yo no tengo la potestad ni la capacidad de brindarla desde el hospital”. Nery informó que no es la primera vez que este hombre termina internado “tal vez sería hora de brindar una solución final”.

Durante el fin de semana este hombre que pisa los 70 años fue aseado, alimentado y controlada su salud en una ambiente cálido. El director del nosocomio recordó que en su primera gestión “no teníamos tanto caudal de gente con problemas de indigencia o de abandono” agregando “es una cosa más dentro del mar de cosas que tenemos que solucionar” finalizó.

Aparentemente este hombre lo único que recibe es la pensión 4035 “y seguramente algún bonito, pero no sé cómo puede sobrevivir una persona así” refirió Alejandro, uno de los vecinos solidarios quien contó que “a raíz de este caso surgieron otras dos situaciones más, que son complejas y hay que atender. Si nadie lo hace tendremos que ser los vecinos” apuntó, y algo de eso hubo ya que con solo presentar la problemática rápidamente se sintió el gesto solidario: Comida, frazadas, colchón, incluso un grupo de mujeres se ofreció a tejer medias, gorros y otras prensar de abrigo. Sin cargos ni sellos, solo con la voluntad de ver al de al lado mejor, la cosa parece comenzar a enderezarse para un hombre al que le toca pasar por un momento más que complejo.