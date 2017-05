Ailén necesita ayuda para seguir sonriéndole a la vida

Con 17 años, la joven entrerriana enfrentó con valentía el momento más difícil. En el hospital Austral de Buenos Aires, en septiembre de 2016, fue operada de un tumor maligno (osteosarcoma) en el fémur.

Debe enfrentar un costoso tratamiento, al que su mutual Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa (OSSACRA) “no ha respondido al pedido de cobertura”. Ella misma confirmó la veracidad de la nueva campaña y contó que: “las pastillas que estoy utilizando no están dentro de los esquemas y medicamentos que cubriría la obra social. Aclaro que si probé con los medicamentos que están dentro de los que cubren, pero no me sirvieron”.

Por esa razón se abrió una cuenta en el Nuevo Banco de Entre Ríos: N° 301133-8, CBU 38600331-03000030113382, CUIT: 27-225228957-9, sucursal 033 de Urdinarrain, Entre Ríos, Argentina. Está a nombre de su mamá, la señora María de los Ángeles Olivi.

Mientras tanto, la joven sigue sonriéndole a la vida y sigue los pasos indicados en el tratamiento que afronta en la Clínica Entrerriana de Paraná, que siguen los esquemas que vienen del Hospital Universitario Austral.