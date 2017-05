Quejas por el mal estado de los caminos en “Colonia Las Piedras”

Un grupo de vecinos de “Colonia Las Piedras” expresó su mal estar con Vialidad. Se trata de unas 30 familias que se ven afectadas por el mal estado de los caminos desde el cruce de la RP20 con la RN14 , más exacto detrás de la Unión Cerealera, se trata de toda una zona de chacras prácticamente intransitable “no tenemos acceso por que el ripio llega hasta donde era el viejo autódromo de Gualeguaychú y hace años que no se nos da una solución” dijo visiblemente enfadado uno de los vecinos que se vio afectado por las últimas precipitaciones “hace un años la presidenta de la junta René Eckerdt nos dijo que había 50 camiones de brosa comprados, de los cuales 12 iban para arreglar un tramo del camino que más lo necesita, pero esto fue hace unos 10 meses. Aparentemente Vialidad no tiene camiones”.

Otro vecino dijo a LA REGIÓN que muchos trabajos se hacen mal “El otro problema que tenemos es que cuando pasan la máquina, en vez de abovedar el camino para q el agua corra, la pasan plana y dejan un cordón de 30 cm que transforma el camino en una pileta. Por otro lado se termina desperdiciando el ripio que queda a los costados” relató al tiempo que señaló “Ya fuimos varias veces a hablar sobre este tema para le expliquen a los maquinistas pero nada, cada vez es peor”.

La indignación fue mayor al encontrar un camión de Vialidad -que no están disponibles para trasladar brosa- prestando servicios en la Jefatura de policía “uno ve esto y se indigna porque entre Vialidad y la Junta de Gobierno se pasan la pelota mientras los vecinos seguimos renegando con lo mismo… hace años que no ponen ni un balde de piedra. Ni hablar cuando te dicen que no tienen gasoil y te aparece uno ofreciendo de a 200 litros a 10$” denuncian.

Las actividades que se desarrollan en esa zona son varias: agricultura, ganadería, tambos, pollos y pequeñas granjas. También está el antiguo balneario de Fiorini y una familia que se dedicaba al turismo rural tuvo que vender debido a varios factores, uno de ellos los caminos “los turistas cuando llovía se quedaban empantanados”. Pero los trabajos mal hechos y la falta de mantenimiento perjudican hasta en el ámbito educativo, tan es así que en la escuela Juan Bautista Ambrosetti N°72 pasó una semana sin clases ya que la maestra no pudo llegar.