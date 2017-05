Gualeguaychú: Todo listo para el Encuentro Internacional de Familias de Personas con Síndrome de Down

“Estamos ansiosos pero a su vez con la tranquilidad de haber hecho todo lo necesario para que a partir de mañana tengamos un gran encuentro, lleno de posibilidades, de construcción de herramientas y de intercambio de experiencias que nos permitan lograr una sociedad inclusiva”, indicó el titular de la Fundación Incluir, Pablo Recchia.

Cabe recordar que la Fundación Incluir y la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) son las entidades que impulsan el encuentro que se llevará a cabo durante el viernes 12 y el sábado 13 de mayo en nuestra ciudad. La actividad, que cuenta con el apoyo de organizaciones intermedias y gubernamentales, ofrecerá talleres y actividades “para que las familias reflexionen y hagan su propio aporte conjunto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, adelantó Recchia.

“Uno de los ejes del Encuentro será la familia y el acceso a la información. Los congresos son más bien académicos, son una instancia valiosa, pero en esta oportunidad optamos por una metodología que nos permita abordar la familia extendida y las experiencias, los ejes temáticos están vinculados a las necesidades de las familias que van a participar en los talleres y por eso se trata de un encuentro”, explicó.

“Las carpas y las cuestiones logísticas para el funcionamiento del encuentro ya están listas, las inscripciones son muchas, lo cual nos indica que la cantidad de familias que va a participar es interesante, como así también aquellos docentes y público en general que asistirá a la conferencia magistral “La educación con la familia” que brindará el doctor Carlos Skliar”, cerró Recchia.

Cronograma de actividades

Viernes 12:

12.30 a 14.00 Acreditaciones.

14.00 Acto inaugural del Encuentro de Familias con la presencia de autoridades del Estado y dirigentes de las Asociaciones organizadoras participantes. Representantes de Fundación Incluir, ASDRA, Asociación Down del Paraguay, Asociación Down del Uruguay.

15.30 a 17.00 Plenario:

Conferencia Magistral “La educación con la familia”. Dr. Carlos Skliar.

17.00 a 17.30. Break.

17.30 a 19.30Taller de padres y familiares: “Organizados por los derechos de nuestros hijos en vistas a su inclusión social plena”. Coordinadores: Líderes de las Organizaciones, ASDRA, Fundación Incluir, Asociación Síndrome de Down del Paraguay, Asociación Síndrome de Down del Uruguay.

19.30 Mesa Redonda: “Nosotros nos pronunciamos” a cargo de los jóvenes Lucía Recchia, Melina Quereilhac, Eugenia Martín, y otros. Moderadora: TO Silvina Alonso.

Sábado 13:

9.00 a 10.30 Acreditaciones.

11.00 a 12.00 Plenario: Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dr. Diego Agüero

12.00 a 14.00 Almuerzo.

14.00 a 16.00 hs. Talleres temáticos simultáneos:

Primera infancia: “La importancia del trabajo conjunto entre profesionales y familia”. Coordinadores: Dr. Moreno Vivot, Lic. Marina Fernández.

Educación: “La educación inclusiva fundamental para el logro de la inclusión social plena con el compromiso y responsabilidad de la escuela y la familia”. Coordinadores: Lic. Verónica Galetto, Prof. Ma. De los Angeles Bard.

Inclusión Laboral: “El trabajo como herramienta para la vida independiente”. Coordinadores: Pablo Recchia y Lic. Silvina Alonso.

Autodeterminación: “Lo que deseo, lo que quiero ser y los apoyos”. Jóvenes con y sin discapacidad, hermanos.” Coordinadores: Prof. Claudio Rodriguez, Psicólogo Social Exequiel Aguilar, hermanos integrantes de las organizaciones ASDRA y Fundación Incluir.

16.00 a 16.30 Break.

16.30 a 17.30. Plenario: “Talleres para la inclusión”. Conclusiones de los Talleres Temáticos a cargo de los Coordinadores.

17.30 a 18.30. Cierre a cargo de los Presidentes de ASDRA y Fundación Incluir. Lectura del Documento “Declaración de Gualeguaychú”

19.00. Evento de cierre.