Desde la provincia piensan en otra ambulancia para el hospital de Urdinarrain

Esta semana visitaron el Hospital Manuel Belgrano el director de clínica médica de la Provincia, Dr. Mario Tizzoni y el Secretario de Salud de la Provincia -número dos de la cartera- Mario Imaz. Los funcionarios encabezaron un sencillo acto en el que leyeron el decreto que nombra al Dr. Rodolfo Nery como director del nosocomio de Urdinarrain, quien ejerce la función desde el 20 de marzo. En el acto estuvieron presentes el vice Intendente de la ciudad, Martín Traverso y el Secretario de Gobierno, Alberto Ledri, así como concejales del Frente Para Todos, referentes del Peronismo local y empleados del efector de salud.

En contacto con LA REGIÓN, el Dr. Mario Imaz dijo que tras la renuncia de Gonzalez eligieron a Nery por su probada capacidad “venimos a poner formalmente en funciones al Dr. Nery y a brindarle todo nuestro apoyo en la gestión” y destacó al pediatra “El doctor Nery es un referente de la comunidad médica de la provincia, que tiene un compromiso que va más allá de lo profesional”

El Sub secretario de salud señaló que tienen a cargo 65 hospitales, más de 200 centros de salud “es un volumen importante de gente y hay que tener en cuenta que más del 30% de la población está sin cobertura social” en este sentido recalcó que para ser director de un hospital hay que ser un buen gestionador “Pelear por las cosas que uno tiene que conseguir. Tramitar, insistir, llamar por teléfono, ir… estar. Presentando bien los proyectos; todo eso hace que se faciliten las gestiones”.

Imaz desmintió que el Dr. Alberto Gonzalez no tuviera apoyo “Formalmente te digo que se le ha dado lo que ha pedido, yo no voy a entrar en polémicas con el anterior director, cada cual tiene su apreciación de las cosas” sintetizó para agregar “Nosotros estamos dispuestos a apoyar y seguir apoyando, como lo hacemos con todos los hospitales de la provincia” en este sentido adelantó que “el Ministerio está en un proceso de licitación, para la adquisición de 23 ambulancias” la conducción de salud entiende que Urdinarrain necesita otra unidad “ya hemos mantenido reuniones para ver como lo vamos a instrumentar” aseguró.

En tanto el director del nosocomio, Rodolfo Nery, señaló que “Sera una gestión con la misma impronta que tuve la vez anterior, fundamentalmente hacer obras y dar servicios a la población, tenemos deudas con proveedores cercanas al medio millón de pesos, pero estamos gestionando un apoorte desde el ministerio de economía para resolver al menos lo de 2016 en lo inmediato. Nos vamos a demorar pero le vamos a poner el hombro para resolverlo” sintetizó. El pediatra de Urdinarrain fue cauto a la hora de hablar sobre una nueva ambulancia ya que depende exclusivamente de la provincia, pero reconoció que está haciendo intensas gestiones para que esto suceda.

Mattiauda también ofreció a Gonzalez hacer gestiones para el hospital

A raíz de los dichos del ahora ex director sobre la falta de apoyo, consultamos al Senador Nicolas Mattiauda, uno de los legisladores del departamento a quienes se apunto. Mattiauda dejó en claro que se puso a disposición “El año pasado, cuando hubo un brote de gripe, yo tomé contacto con el Doctor Gonzalez, me puse a disposición ya que me habían planteado que podían estar faltando dosis de vacunas me dijo que no era necesaria hacer ningún tipo de gestión. Eso quedó trunco, pero por supuesto que quedé a disposición para cuando él lo vea necesario. La verdad que transcurrió todo el año 2016 y yo entendiendo que hay legisladores del oficialismo entiendo que el director habrá optado por recurrir a las gestiones de ellos” y reiteró “Yo al llamado lo hice, me puse a disposición, pero fijate como son las cosas, cambió el director y nuevamente me puse a disposición y me invitaron a ver cual es la situación así que vine a los poquitos días de la asunción” concluyó.