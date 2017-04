En Urdinarrain se pidió Justicia por Micaela y se gritó basta de violencia

Florencia Luján, Josefina Vaccari y Tania Berardo organizaron una concentración en nombre de Micaela García, y todas las jóvenes desaparecidas. También como forma de reclamar por los derechos de la mujer y gritar fuerte basta de violencia.

El encuentro fue en la tarde de este sábado 8 de abril. Alrededor de las 16 horas comenzó el sencillo pero emotivo acto en “La Estación” de Urdinarrain. La profesora Tania Berardo fue la principal oradora, que luego de relatar lo ocurrido a Micaela García preguntó “Pero que pasó en Urdinarrain para que hoy estemos todos acá y cuando fue el 8 de Marzo nadie salió a la calle, y cuando fue la marcha #NiUnaMenos nadie salió a la calle, y cuando fue la marcha negra… nadie salió a la calle, y yo me tuve que ir a marchar sola a Gualeguaychú y una amiga se fue a Rosario a Marchar, y mis hermanas se quedaron en Buenos Aires a marchar… ¡Que pasó! Que nos pasó?. Pasó que ahora nos despertamos mujeres, porque sentimos el peligro presente y cerca, Micaela era como una de nosotras, que se fue a estudiar a otra ciudad, y fue a bailar a un boliche que estaba a dos cuadras y media de la casa y no volvió, como hicimos muchas de nosotras. Pasó que con Micaela nos sentimos identificadas y supimos que el peligro está en todos lados… y no somos libres de andar en la calle”

Tania señaló que “no tenemos que ser valientes para andar en la calle, tenemos que ser libres” y recordó que desde que desapareció Micaela hay otras tres chicas desaparecidas en el país “porque pasa todo esto?” se preguntó para apuntar a los hombres violentos que “aun creen que tienen el derecho sobre nuestros cuerpos, porque para ellos y la sociedad nosotros somos material de consumo, que cuando lo terminan de usar lo tiran a la basura” quien recordó a Candela, Wanda Taddei, las mochileras que estaban en Ecuador y otros casos resonantes.

Entre otros hicieron uso de la palabra “Mana” Mussi, de la ONG “Con los Gurises No” que responsabilizó al juez de Ejecución de Penas Carlos Alfredo Rossi “Acá hay un juez que es tan perverso como este muchacho que mató a Micaela, ese juez le dio la libertad cuando todas las pericias psiquiátricas le decían que no, así que hay que ver que hacemos con este hombre” reclamó para luego reflexionar “este señor sin pensar en lo que podía llegar a pasar no dudó en dejarlo libre” para concluir que Rossi “es cómplice por la muerte de Micaela“.

En tanto la edil Susana Griselda Londra pidió la palabra para comprometerse “me comprometo a apoyar a este grupo desde el lugar donde estoy, para que sigamos adelante podamos lograr concientizar a muchísima más gente de esta problemática” señalando que “podemos tener una futura Micaela en nuestro barrio, en nuestra casa o en nuestro pueblo”.

Luego del evento TANIA BERARDO agradeció

GRACIAS a todas y a todos. Estoy muy conmovida pero a la vez entusiasmada y orgullosa de lo que pasó hoy. Gracia a la Flor y a la Jose que confiaron en mi desde el momento uno; a nuestra familias, a mis estudiantes que los tenia ahí cerquita y me hicieron sentir en el aula cuando tuve que hablar, a los medios de comunicación y a cada una de las mujeres y hombres que nos acompañaron en este encuentro. Espero haber estado a la altura de las circunstancias… y gracias a las compañeras que se acercaron a hablar. Me sentí acompañada por gente que quiero y valoro mucho… Hasta un próximo encuentro -espero que en momentos más felices.