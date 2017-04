El peor final: Gualeguay abatida por la aparición sin vida de Micaela

En la mañana de este sábado la policía que realizaba el rastrillaje para encontrar a Micaela García, localizaba su cuerpo en un campo denominado “Seis Robles”. Wagner, quien está alojado en la Unidad Penal es el principal sospechoso de haber provocado el asesinato. No se descarta la participación de otras personas.

El cuerpo de la joven fue localizado en la sección chacras de Gualeguay, a 2000 metros de la ruta y a unos 4000 de donde ayer se encontraran las prendas.

Inmenso dolor en toda la ciudad

Gualeguay está desolado, las miradas perdidas y el dolor se palpa en la plaza principal “El dolor no tiene que impedir que uno agradezca el comportamiento de todas las personas que trabajaron en la búsqueda” relaba Néstor García, padre de la víctima, quien hizo referencia a las fuerzas policiales y autoridades judiciales que se movieron desde un primer momento buscando a su hija “el dolor no me tiene que poner injusto con las personas que hace una semana no duermen como nosotros” reafirmó.

“Mas allá de lo que uno sienta, se debe seguir el orden institucional, por lo que no se debe hacer justicia por manos propias. “Vamos a vivir para tratar de lograr una sociedad mas justa, como pretendía Micaela” expresaba.

“Ella era referente de un movimiento, con un compromiso marcado para buscar una sociedad distinta. Micaela era muy especial, pero yo se lo que ella pretendía , por lo que vamos en búsqueda de sus sueños” aseguró el padre.

El hombre que se autodefinió con una tranquilidad rara en estos momentos agregó “El dolor tiene que servir para cambiar la sociedad”.

Marchas pidiendo justicia

Por estas horas se multiplican las convocatorias pidiendo justicia. Por caso en Gualeguaychú acompañaran a los padres de Micaela “Por favor no miremos para otro lado. Hoy sábado 20 hs. Marchamos desde Rocamora y 25 de Mayo”.

En tanto en Urdinarrain organizado por tres jóvenes de esta ciudad, hay encuentro por #MICAELAGARCÍA y contra la violencia de género.

Florencia Luján, Josefina Vaccari y Tania Berardo organizan una concentración en nombre de Micaela García, y todas las jóvenes desaparecidas. Es hoy a las 15,30 en el Complejo Cultural La Estación: la idea es concentrar hasta las 16, horario en el que se hablará de manera breve y clara sobre el caso y la violencia de género en Argentina.