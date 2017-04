Fuerte carta de la rectora del Instituto Terciario Urdinarrain al CGE

La rectora del Instituto Superior Urdinarrain, Carina Aguilar, expresó su enojo con el Concejo General de Educación por desconocer los descuentos mal realizados a trabajadores.

Decir que quienes están frente al CGE son sujetos déspotas, maquiavélicos, soberbios, ruines, no aportaría nada a lo que ya todo el mundo sabe.

Pero descubrir que además de todo eso son SÁDICOS sí es preocupante.

Hoy pudimos acceder a la liquidación de haberes, y en el caso del Instituto Superior Urdinarrain Itsu se pagó en promedio solamente el 50% del sueldo. A algunos les vino liquidado $0, sí, cero pesos.

Fuimos a trabajar todos los días. lo voy a poner en mayúsculas FUMOS A TRABAJAR TODOS LOS DÍAS y NO NOS PAGARON.

Y los contadores Griffoni y el otro imberbe Gaggión sacan un posteo ventilando datos personales de docentes y diciendo que la culpa es de los directivos.

Este par de matones de poca monta, porque eso es lo que son, en vez de salir a mentir descaradamente, qué expliquen por qué la culpa sería de los directivos, si los que liquidan los sueldos son sus amigotes de liquidaciones y la empresita que contrataron para hacerlo y que no logra sacar una liquidación sin errores desde hace meses.

Por qué sería culpa de los directivos que me hayan descontado el Impuesto a las ganancias doble, sí, dos veces descontado el imp. a las ganancias en cada recibo.

Que explique Griffoni Por qué sería culpa de los directivos que el CGE vaya ya para el año SIN PAGAR SALARIO FAMILIAR a la gran mayoría.

Que explique GRIFFONI cómo podría ser culpa de los directivos, si el CGE NUNCA puso Internet en las escuelas y es entonces imposible cargar nada en el sistema.

Quiero que me expliquen TODOS los que en estos días opinan barbaridades en relación a que reclamamos por nuestros salarios, cómo se hace para vivir con el 50% del sueldo o con el 0%.

Porque eso es lo que nos ha pagado BORDET, y vuelvo a aclarar, fuimos a trabajar todos los días.

Yo viajo todos los días para ir a mi trabajo.

Así que a partir de mañana, presentaré eltelegrama obrero y cumpliré mi horario en la escuela más cercana a mi domicilio hasta que me paguen todo el sueldo.